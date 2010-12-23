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۲ دی ۱۳۸۹، ۱۶:۱۷

شرکت هرمی فعال در استان زنجان وجود ندارد

شرکت هرمی فعال در استان زنجان وجود ندارد

زنجان - خبرگزاری مهر: سرپرست دادستانی عمومی و انقلاب استان زنجان گفت: در سال جاری هیچ گزارشی مبنی بر فعالیت شرکت های هرمی گزارش نشده و هیچ پرونده ای در این زمینه تشکیل نشده است و شرکت هرمی فعال در استان زنجان وجود ندارد.

حجت الاسلام حسن مظفری در گفتگو با خبرنگار مهر در زنجان، با بیان اینکه در گذشته چنین شرکته هایی در استان زنجان وجود داشته است، اظهار داشت: با پیگیری های دادستان سابق که هم اکنون ریاست دادگستری استان را به عهده دارند کلاهبرداران عضو شرکت های هرمی دستگیر و این امر ریشه کنی شد.

وی ادامه داد: در حال حاضر شرکت های هرمی در کلان شهرهایی همانند تهران و اصفهان متمرکز هستند و با منحرف کردن مردم به ویژه در روستاها اقدام به کلاهبرداری می کنند.

سرپرست دادستانی عمومی و انقلاب استان زنجان خاطر نشان کرد: در استان زنجان نیز در حال حاضر هیچ شرکت هرمی فعالیت ندارد و در سالجاری هیچ گزارشی در این زمینه دریافت نشده است.

حجت الاسلام مظفری، دادستان را نماینده مدعی العموم عنوان کرد و گفت: دادستان در مواردی که احساس کند نقصی در حسن اجرای قوانین وجود دارد می تواند به عنوان نماینده مدعی العموم دخالت کرده و پیگری نماید.

وی ادامه داد: در اکثر جاها به دلیل مشغله بالای دادستان به برخی موارد رسیدگی نمی شود اما دادستانی استان زنجان آمادگی دارد تا در صورت وجود هر گونه مشکل و شکایت از جانب مردم ان را پیگیری کند.

کد مطلب 1216052

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