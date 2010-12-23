مسن ترین شهروند مازندرانی تجلیل می شود

به گزارش خبرنگار مهر، فرج الله ملکی پیش از ظهر پنج شنبه در نشست خبری هفته ثبت احوال در اداره ثبت احوال ساری از ذکر نام این شهروند مسن خودداری کرد و افزود: مشخصات فردی این شهروند مازندرانی در یکی از روزهای هفته ثبت احوال به اطلاع رسانه ها می رسد و از وی تجلیل می شود.

وی خاطر نشان کرد: مازندران استان جوانی بوده و حدود شش درصد جمعیت استان در سنین بالای 65 سال قرار دارند.

مدیر کل ثبت احوال مازندران با اشاره به اینکه بر اساس مصوبه شورای فرهنگ عمومی کشور، سوم دی ماه به روز ثبت احوال نامگذاری شده است تصریح کرد: در این هفته برنامه های ویژه ای برای معرفی عملکرد ثبت احوال به اطلاع شهروندان خواهد رسید.

ملکی با بیان اینکه تعداد ادارات ثبت احوال در سال 70 بالغ بر 23 اداره بوده است یادآور شد: هم اکنون مازندران دارای 27 اداره و هفت نمایندگی ثبت احوال در بخش های مختلف استان است.

وی با اعلام اینکه سه نمایندگی مازندران همزمان با هفته ثبت احوال در خرم آباد تنکابن، دابودشت آمل و بابلکنار بابل احداث می شود افزود: نخستین شناسنامه صادره در استان مربوط به فردی به نام "سید محمد خان فتاحی" متولد 1283 بوده که نامبرده در چهار بهمن ماه 1305 موفق به اخذ شناسنامه شده است.

مدیرکل ثبت احوال مازندران بر اساس آخرین تقسیمات کشوری این استان دارای 23 هزار و 756 کیلومتر وسعت، 18 شهرستان، 52 شهر، 48 بخش، 115 دهستان و سه هزار و 200 روستا است اظهار داشت: هم اکنون 99 درصد وقایع حیاتی ولادت و 95 درصد وقایع حیاتی وفات در سال وقوع ثبت می شود.

ملکی با بیان اینکه جمعیت مازندران بدون احتساب مهاجرت بالغ بر سه میلیون و 26 هزار و 430 نفر است خاطر نشان کرد: 50.2 درصد این جمعیت مربوط به مردان و 49.8 درصد این میانگین متعلق به زنان است.

وی با اشاره به اینکه 53.6 درصد جمعیت مازندران در شهرها و مابقی در روستاها زندگی می کنند افزود: نرخ رشد جمعیت در مازندران یک درصد و پایین تر از میانگین کشوری است.

وی شهرستانهای ساری، بابل، آمل، قائم شهر، تنکابن را در ردیف شهرستان های پرجمعیت و شهرستان های گلوگاه، عباس آباد، فریدونکنار و سوادکوه را در لیست کم جمعیت ترین شهرستان های مازندران قلمداد کرد.

ملکی با بیان اینکه ثبت وقایع حیاتی یکی از اساسی ترین ماموریت های ثبت احوال است گفت: هم اکنون شبکه آن لاین ثبت وقایع حیاتی در 27 اداره ثبت احوال استان صورت گرفته است.

مدیرکل ثبت احوال مازندران با اشاره به اینکه بیش از 99 درصد جمعیت بالای 15 سال مازندران به میزان دو میلیون و 553 هزار و 550 نفر کارت شناسایی ملی دریافت کردند گفت: با صدور کارت شناسایی ملی هوشمند از نیمه دوم سال 90 در مازندران، اعتبار کارت های شناسایی ملی فعلی تا پایان سال 90 خواهد بود.

ملکی با بیان اینکه هم اکنون تنظیم سند ولادت، وفات و صدور شناسنامه نوزادان به صورت مکانیزه انجام می شود خاطر نشان کرد: 52 دستگاه دولتی برای ثبت وقایع حیاتی و آمار موالید و وفات انسان ها با ثبت احوال سر و کار دارند.

وی با اشاره به صدور هفت هزار فقره شناسنامه مکانیزه در استان از تشکیل دو هزار و 437 شبکه اعلام در روستاهای استان خبر داد و گفت: از محل سفر سوم دولت به مازندران یک میلیارد و 600 میلیون تومان برای آرشیو الکترونیکی و کارت هوشمند ملی استان به اداره کل اختصاص یافته است.

مدیرکل ثبت احوال مازندران در ادامه از افتتاح مرکز گنجینه اسناد مشاهیر مازندران، همزمان با هفته ثبت احوال در استان خبر دا و گفت: ظرف پنج سال برنامه پنجم توسعه، تمامی شهروندان مازندرانی مجهز به کارت شناسایی ملی هوشمند می شوند.