ریشه انقلاب اسلامی برگرفته از نهضت حسینی است

به گزارش خبرنگار مهر در تبریز، حمید عظیمی پیش از ظهر پنجشنبه در جلسه کارگروه عفاف و حجاب ادارات آذربایجان شرقی با اشاره به کلام امام خمینی (ره) که ما این انقلاب را صادر خواهیم کرد، گفت: تعبیر دشمنان از این کلام اشتباه بوده چرا که منظور امام(ره) کشورگشایی نبوده بلکه رساندن پیام انقلاب که همان پیام مبارزه با استبداد، استعمار، پیام عدالت بود.

حمید عظیمی با بیان اینکه ریشه انقلاب اسلامی ما برگرفته از نهضت حسینی بوده، خاطر نشان کرد: برای صدور انقلاب شکوهمند اسلامی به اقصی نقاط جهان تنها معرفی عاشورا و قیام اباعبدالله الحسین(ع) و پیام های ماندگار بطول تاریخ آن قیام کفایت می کند و امسال این را در کشورهای که عمری سردمدارانشان لائیک و سکولار از جمله ترکیه، آذربایجان، روسیه، انگلیس و کشورهای خارجی شاهد بودیم که ناظر صدور انقلاب در تمام دنیا هستیم.

مدیر کل تبلیغات اسلامی آذربایجان شرقی تصریح کرد: دشمنان برای تضعیف نظام اسلامی میلیاردها دلار صرف می کنند و می خواهند با قتل وعام فرهنگی و با کشیدن جامعه به سوی فرهنگ برهنگی به این نظام ضربه بزنند.

وی وظایف کمیته تخصصی تعمیق و گسترش عفاف و حجاب را در ادارات سنجش وضعیت کنونی از حیث میزان رعایت عفاف و حجاب کارکنان، خانواده هایشان واجرای طرح های کاربردی در زمینه گسترش عفاف و حجاب و برنامه ریزی و اجرای طرح های کاربردی در زمینه برخی محدویت ها و محرویت های اداری و تسهیلاتی برای کارکنان ناپایبند به معیارهای عفاف و حجاب برشمرد.