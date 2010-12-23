دولت به پژوهش و تحقیق توجه جدی دارد

به گزارش خبرنگار مهر در قزوین احمد عجم در مراسم اختتامیه هفته پژوهش و نوآوری که پیش از ظهر پنجشنبه با حضور رئیس دانشگاه تهران در محل دانشگاه بین المللی امام خمینی قزوین برگزار شد با تاکید بر اینکه اهمیت پژوهش ریشه در آموزه‌های دینی دارد، افزود: اهمیتی که دین مبین اسلام به بحث پژوهش و فکرکردن داده بیانگر اهمیت تفکر و اندیشیدن است که می تواند الگوی کار مدیران باشد.

رئیس کارگروه پژوهش، فناوری و نوآوری استان اظهار داشت: مقدمه پژوهش تفکر است زیرا اگر تفکر نباشد نیازها شناخته نخواهد شد و برای ترسیم نقشه راه و رسیدن به توسعه متوازن در کشور نیز راهکارهای تخصصی در اختیار کارشناسان و مدیران قرار نخواهد گرفت.

استاندار تصریح کرد: محصول پژوهش باید در اختیار مجریان، صنعتگران و کشاورزان و تمام اقشاری که برای توسعه کشور تلاش می‌کنند، قرار گیرد تا در برنامه ریزی و تصمیم گیری ها استفاده شود.

عجم با اشاره به ظرفیتهای خوب موجود در استان یادآور شد: باید به گونه ای حرکت و برنامه ریزی کنیم تا از این ظرفیت ها استفاده کنیم و برای این کار باید تحقیق و پژوهش ازحوزه‌های علمیه دانشگاهی فراتر روند و بتوانیم این عرصه را به همه‌ حوزه‌های اجتماعی تعمیم و حلقه‌های تکمیلی آن را توسعه دهیم.

وی توجه به امر پژوهش را مختص یک هفته ندانست و افزود: باید همواره به پژوهش جهت رفع نیازها و صادرات علم و فناوری اهمیت دهیم و این هفته تنها نمادی از توجه مسئولان و محققین به امر پژوهش است که باید در طول سال استمرار داشته باشد و پیوسته از تمام ظرفیت های موجود جامعه در راستای تولید علم و دانش استفاده شود.

در این مراسم همچنین معاون پشتیبانی و منابع انسانی استانداری از برگزاری برنامه های هفته پژوهش در استان گزارش داد.

عباسعلی درافشانی راه اندازی پایگاه اینترنتی پژوهش، اجرای برنامه های مختلف در دستگاه های اجرایی با موضوع پژوهش و برپایی نمایشگاه محصولات پژوهشی و نوآوری در پارک علم و فناوری را از جمله برنامه های هفته پژوهش در استان اعلام کرد.

دبیر کارگروه پژوهش، فناوری و نوآوری استان با اشاره به برگزاری کارگاه‌های آموزشی، بازدیدهای علمی و برپایی نمایشگاه پژوهش و نوآوری افزود: در این نمایشگاه در87 غرفه بخش های صنعتی، کشاورزی، علم و فناوری و دستگاه‌های اجرایی محصولات پژوهشی و نوآوری خود را به نمایش گذاشتند.