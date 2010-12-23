ساخت 2 نیروگاه هسته ای در اندونزی برای آینده ای نزدیک

به گزارش مهر به نقل از خبرگزاری رسمی اندونزی (آنتارا) در روز پنجشنبه، "بانگکا بلیتونگ " فرماندار منطقه "اکو ماولانا علی" گفت: هدف از ساخت این 2 نیروگاه هسته ای تأمین انرژی برق مورد نیاز برخی از استان های اندونزی از جمله بالی، سوماترا و بابل است.

وی ظرفیت یکی از این نیروگاه ها را که قرار است در غرب ساخته شود، 10 هزار مگاوات اعلام کرد، در حالیکه نیروگاه دوم که محل ساخت آن جنوب است 600 مگاوات ظرفیت خواهد داشت.

"بلیتونگ" گفت که انتخاب محل ساخت نیروگاه های هسته ای توسط آژانس انرژی اتمی ملی اندونزی پس از یک دوره مطالعه کامل در سال 2009 اعلام شده است .

وی افزود : کیفیت خاک این منطقه برای ساخت نیروگاه هسته ای مناسب و همچنین موقعیت نزدیک آن به دریا هزینه های نقل و انتقال را نیز کاهش خواهد داد.

"بلیتونگ" طرح ساخت نیروگاه های هسته ای را از ابتکارات دولت منطقه ای و آغاز ساخت پروژه را منوط به تصویب نهایی دولت مرکزی دانست.

استفاده گسترده از نیروگاه های هسته ای در بسیاری از کشورهای پیشرفته اروپایی و همچنین کشورهایی مثل ژاپن، کره، روسیه، اسلوانی و اسلواکی نیز وجود دارد.