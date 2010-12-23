توجه بسیج به مناطق محروم بیشتر معطوف شود

به گزارش خبرنگار مهر، سید علی اکبر طاهایی ظهر پنج شنبه در جلسه ستاد پشتیبانی اردوی هجرت سه در استانداری مازندران افزود: برداشتن گام های موثر در جهت استفاده از ظرفیت مردمی موجب رشد و تعالی حرکت های انقلابی در نظام مقدس جمهوری اسلامی خواهد بود.

وی با بیان اینکه امام راحل(ره) هنر به صحنه آوردن مردم را نشان داد اظهار داشت: باید از ظرفیت مردم آن گونه که است در انقلاب استفاده کنیم.

طاهایی با تاکید بر جذب حداقل مشارکت 50 درصدی جمعیت جوان در طرح هجرت سه یادآور شد: جلسات طرح هجرت سه از ماه های بهمن و اسفند آغاز شود تا تابستان پربار داشته باشیم ضمن اینکه بر روی آثار خروجی کارتاکید مضاعفی داریم.

وی با بیان اینکه از ظرفیت های نهان بسیج باید بهره برداری شود تصریح کرد: راهیان نور یک فرصت گرانقدر و دانشگاهی برای خودباوری است و این ظرفیت در آحاد جوانان ما وجود دارد.

طاهایی گفت: با ابلاغ قانون اصلاحی مجازات در خصوص مواد مخدر می توان از ظرفیت مردمی بسیج به ویژه در مناطق آلوده استفاده بیشتری کرد.

وی با بیان اینکه احیاء اراضی شیبدار از دیگر مسائلی است که می تواند توسط بسیج سازندگی مورد توجه قرار گیرد خاطرنشان کرد: سال گذشته مسئله گل آرایی مدارس را مطرح کردم اما هنوز خروجی آن را مشاهده نشده است.