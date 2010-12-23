جزئیات توزیع کوپن گاز مایع و نفت خام در بوشهر

به گزارش خبرنگار مهر در بوشهر، مهدی بهروزیان بعد از ظهر پنجشنبه در گفتگو با خبرنگاران در پاسخ به مهر در خصوص جزئیات نحوه استفاده از این کوپنها گفت: از امروز به مدت دو روز کاری خانواده های یک تا دو نفره می توانند برای کوپن خود به باجه های سراسر استان بوشهر مراجعه کنند.

وی اظهار داشت: خانواده های سه تا چهار نفره نیز به مدت سه روز یعنی روزهای پنجم، ششم و هفتم دی و خانواده های پنج الی شش نفره نیز روزهای هشت، 9 و11 دی ماه می توانند به باجه های پستی استان مراجعه کنند.

بهروزیان با بیان اینکه برای خانواده های هفت نفره به بالا نیز یک روز یعنی 12 دی تعیین شده، در خصوص افرادی که ممکن است طبق تاریخ های اعلام شده موفق به دریافت کالا برگ خود نشده باشند، اظهار داشت: چهار روز یعنی روزهای 13 تا 16 دی برای همه گروهای خانوار تعیین شده است.

معاون بازرگانی شرکت ملی پخش فرآوردهای نفتی مرکز بوشهر گفت: بعد از این مرحله توزیع متفرقه کالابرگ های نفت سفید و گاز برای افرادی که به هر علتی موفق به دریافت کالابرگ نشده اند، انجام می شود.

بهروزیان گفت: کالا برگهای ارائه شده در یک شیت 42 برگی است که از شماره دو تا 22 برای نفت سفید و از شماره 23 تا 42 برای سیلندر گاز اختصاص یافته است.

وی با اشاره به وجود حدود 200هزار خانوار شهری و روستایی در استان بوشهر، گفت: توزیع مرحله اول کالابرگها درسطح 120 دفتر شهری و 214 دفتر ict روستایی انجام می شود .

معاون بازرگانی شرکت ملی پخش فرآوردهای نفتی مرکز بوشهر در خصوص مدارک مورد نیاز برای دریافت این کالابرگها گفت: مدارکی مورد نیاز برای دریافت کالابرگ شامل سرکوپن مرحله 13 ارزاق عمومی، شناسنامه همه اعضای خانواده و کارت ملی اعضای خانوار است .