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۲ دی ۱۳۸۹، ۱۶:۴۳

آسیب شناسی جنگلهای شمال ضروری است

آسیب شناسی جنگلهای شمال ضروری است

گرگان - خبرگزاری مهر: نایب رئیس دوم کمیسیون کشاورزی مجلس و رئیس هیئت اعزامی به جنگلهای گلستان با بیان اینکه عامل اصلی آتش سوزی در جنگلهای گلستان خشکسالی و کاهش رطوبت بود، بر لزوم آسیب شناسی در حوزه جنگل تاکید کرد.

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، کاظم فرهمند ظهر پنجشنبه در نشست استانداری گلستان، آمادگی در اطفاء حریق را مهم دانست.

وی با اشاره به بازدید نمایندگان از جنگلهای استان، از کارشناسان و متخصصان خواست تا با بررسی دقیق، بهره برداری علمی و قوانین موجود، شرایط پایداری و حفظ جنگل را تقویت کنند.

وی از هواشناسی نیز خواست براساس پیش بینی صورت گرفته، هشدارهای لازم را به موقع به مسئولان حفظ منابع طبیعی و جنگل ها ارائه دهد.

نایب رئیس دوم کمیسیون کشاورزی مجلس به نقش مردم در اطفاء حریق اشاره کرد و گفت: مشارکت بیشتر مردم در اینگونه حوادث باید لحاظ شود.

وی همچنین استفاده از تجربیات دیگران و خرید تجهیزات بویژه بالگردهای ویژه اطفاء حریق را ضروری دانست و پیشنهاد کرد: گونه های درختی قابل کاشت با نظر محققین و پژوهشگران جایگزین نهال های سوخته قرار گیرد.

جنگلهای گلستان 450 هزار هکتار وسعت دارد و در دوماه اخیر سه سری دچار آتش سوزی شد.
کد مطلب 1216067

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