1500 ورزشکار سازمان یافته در رشته گلف فعال هستند

کیکاوس سعیدی در حاشیه مراسم تجلیل از ورزشگاران اعزامی استان زنجان به رقابتهای پارالمپیک گوانجو در گفتگو با خبرنگار مهر در زنجان، افزود: امیدواریم با محقق شدن 40 درصد باقی مانده اعتبارات سالجاری گلف شاهد توسعه این ورزش مفرح در کشور باشیم.

وی کمبود زمین های استاندارد برای این رشته ورزشی را مهم ترین مشکلات ورزش گلف در کشور عنوان کرد و ادامه داد: متأسفانه با کمبود زمین های استاندارد برای ورزش گلف در کشور مواجهیم که امیدواریم با احداث چهار زمین استاندارد در استان های خراسان رضوی، آذربایجان شرقی، فارس و اصفهان که از پیشرفت فیزیکی مناسبی هم برخوردارند، تا حدود زیادی بر این مشکل فائق آییم.

سعیدی از اختصاص دو زمین برای رشته ورزش گلف در زنجان خبر داد و گفت: طی بازدیدهای به عمل آمده، امیدواریم هرچه زودتر مقدمات اولیه واگذاری این دو زمین به این رشته در زنجان صورت گیرد. رئیس فدراسیون گلف با اشاره به اینکه ورزش گلف در زنجان به نسبت سابقه فعالیتش از امکانات و استعدادهای خوبی برخوردار است، اظهار داشت: گلف زنجان در آینده حرف های زیادی برای گفتن خواهد داشت.

سعیدی از استعدادیابی به عنوان یکی از برنامه های اولویت دار فدراسیون گلف برای پشتوانه سازی در این رشته ورزشی یاد کرد و گفت: یکی از برنامه های مهم فدراسیون گلف در این راستا کشف استعدادهای بالقوه در شهرستان ها است که امیدواریم با اهتمام به این مهم بتوانیم جهت تشکیل یک تیم ملی قدرتمند، گام های اساسی برداریم.