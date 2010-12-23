اسکله کوثر بوشهر به بهره برداری رسید

به گزارش خبرنگار مهر در بوشهر، رئیس اداره طرح و نظارت بنادر و دریانوردی استان بوشهر شامگاه چهارشنبه در مراسم بهره برداری از این اسکله گفت: کاربری این اسکله چند منظوره است و قابلیت پهلودهی شناورهایی با ظرفیت پنج هزار تن را دارد.

عبدالاسلام حسینی با بیان اینکه برای ایجاد این اسکله 22 کیلومتر شمع کوبی و عرشه صورت گرفته، گفت: جهت ساخت و بهره برداری از این اسکله اعتباری بالغ 17.5 میلیارد تومان هزینه شده است.

وی سطح استحصال این اسکله را 3.1 هکتار در بخش پسکرانه عنوان کرد و گفت: این اسکله از نوع شمع فلزی و عرشه بتنی پیش ساخته به طول کل 615 و عرض 16.5 متر است.

رئیس اداره طرح و نظارت بنادر و دریانوردی استان بوشهر به لایروبی محدوده مقابل این اسکله اشاره کرد و گفت: 380 هزار مترمکعب لایروبی کاترساکشن از بستر این اسکله صورت گرفته است.

حسینی اضافه کرد: مصالح لایروبی شده این اسکله توسط یک هزار و 600 متر لوله به جزیره نگین منتقل شده است.