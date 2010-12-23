کمبود قاضی در فارس با جذب دانشگاهیان جبران می شود

به گزارش خبرگزاری مهر از شیراز، احمد سیاوش پور در نخستین همایش دانشجویی بررسی ساختار و تشکیلات قوه قضاییه وسیاستهای دادگستری استان فارس افزود: دانشکده علوم قضایی و حوزه های علمیه به تنهایی تامین کننده نیاز نیروی انسانی در بخش قضات نیست و فارغ التحصیلان دانشگاهها نیز می توانند نقش قابل توجهی داشته باشند.

وی در پاسخ به سوال یکی از دانشجویان در رابطه با جذب فارغ التحصیلان زن در قوه قضائیه اظهار داشت: زنان نیز می توانند به عنوان دادیار کار قضاوت انجام دهند بنابراین هیچ محدودیتی برای حضور و فعالیت زنان در دستگاه قضایی کشور وجود ندارد.

رئیس کل دادگستری استان فارس با اشاره به اینکه در گذشته تعداد کارشناسان حقوقی در دادگستریها بسیار محدود بود، گفت: هم اکنون دانشگاهها توانسته اند بخش قابل توجهی از نیاز دستگاه قضایی در استان فارس به کارشناسان حقوقی را در تمام رشته های تخصصی مرتبط تامین کنند تا زمینه یک دادرسی عادلانه فراهم شود.

وی همچنین با تاکید براینکه به برکت وجود دانشگاههای کشور تعداد وکلای دادگستری افزایش یافته، افزود: هم اکنون وضعیت به گونه ای است که اگر کسی نیاز به وکیل داشت به راحتی می تواند یک وکیل در اختیار داشته باشد.

سیاوش پور قطعیت احکام و قاطعیت در اجرای احکام را از شاخصه های دستگاه قضایی دانست و اظهار داشت: با هماهنگی به عمل آمده دانشجویان دانشگاه پیام نور می توانند به صورت گروهی وبا هماهنگی معاونت فرهنگی دانشگاه با حضور در جلسات علنی دادگاه از نزدیک با روند دادرسی آشنا شوند.

رئیس دانشگاه پیام نور استان فارس نیز در این مراسم با اشاره به اینکه رشته حقوق از رشته های مورد اقبال در دانشگاه پیام نور است، گفت: نزدیک به دو هزار و 500 دانشجوی رشته حقوق در مقطع کارشناسی در دانشگاه پیام نور شیراز مشغول به تحصیل هستند.

علیرضا موغلی با تاکید بر اینکه دانشجویان این دانشگاه از مسئولین قضایی انتظار دارند از دانش آموختگان رشته حقوق حمایت شغلی شود، افزود: دانشگاه نیز سعی بر آن دارد زمینه ادامه تحصیل در مقاطع تحصیلات تکمیلی را برای دانش آموختگان فراهم کند.