اعتبار ملی برای پایگاه امداد جنگل گلستان تعیین شود

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، جواد قناعت ظهر پنجشنبه در نشست استانداری، مسائل اقلیمی و آب و هوایی را عامل آتش سوزی دانست و تأکید کرد: ضروری است یک طرح جامع اطفاء حریق و حفظ جنگل برای آینده در دولت تهیه شود و در مجلس شورای اسلامی به تصویب برسد.



وی از تلاش و اراده مصمم کمیسیون کشاورزی مجلس برای جلوگیری از آتش سوزی های احتمالی در سالهای آتی در حوزه های نرم افزاری و سخت افزاری ابراز خشنودی کرد.



استاندار گلستان در این دیدار با اشاره به کارهای ستادی و برنامه ریزی شده در مناطق پنج گانه جنگل های استان خاطرنشان کرد: همه امکانات کشور و استان در مهار و اطفاء آتش بکار گرفته شد.



قناعت با اشاره به وجود بهترین گونه های جنگلی در استان و نیز شرایط آب و هوایی دنیا در سالهای آینده خاطرنشان کرد: تجهیزات و امکانات بیشتری در زمینه حفظ منابع طبیعی و جنگل باید در اختیار استان قرار گیرد.

وی آموزش نیروهای متخصص را در زمان آتش سوزی ضروری دانست و تأکید کرد: سازمان جنگلها و منابع طبیعی کشور، آموزش را در دستور کار قرار دهند.

محمد جواد نظری مهر نماینده مردم نوکنده بندرگز کردکوی و بندرترکن در مجلس شورای اسلامی نیز گفت: حفظ منابع طبیعی نیازمند برنامه ریزی های کلان کشوری است و مسئولین به این موضوع توجه داشته باشند.