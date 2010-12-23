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۲ دی ۱۳۸۹، ۱۵:۳۷

اعتبار ملی برای پایگاه امداد جنگل گلستان تعیین شود

اعتبار ملی برای پایگاه امداد جنگل گلستان تعیین شود

گرگان - خبرگزاری مهر: استاندار گلستان گفت: تعیین ردیف مستقل اعتباری ملی در مجلس برای ایجاد پایگاه امداد جنگل در استان ضروری است.

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، جواد قناعت ظهر پنجشنبه در نشست استانداری، مسائل اقلیمی و آب و هوایی را عامل آتش سوزی دانست و تأکید کرد: ضروری است یک طرح جامع اطفاء حریق و حفظ جنگل برای آینده در دولت تهیه شود و در مجلس شورای اسلامی به تصویب برسد.
 
وی از تلاش و اراده مصمم کمیسیون کشاورزی مجلس برای جلوگیری از آتش سوزی های احتمالی در سالهای آتی در حوزه های نرم افزاری و سخت افزاری ابراز خشنودی کرد.

استاندار گلستان در این دیدار با اشاره به کارهای ستادی و برنامه ریزی شده در مناطق پنج گانه جنگل های استان خاطرنشان کرد: همه امکانات کشور و استان در مهار و اطفاء آتش بکار گرفته شد.
 
قناعت با اشاره به وجود بهترین گونه های جنگلی در استان و نیز شرایط آب و هوایی دنیا در سالهای آینده خاطرنشان کرد:  تجهیزات و امکانات بیشتری در زمینه حفظ منابع طبیعی و جنگل باید در اختیار استان قرار گیرد.

وی آموزش نیروهای متخصص را در زمان آتش سوزی ضروری دانست و تأکید کرد: سازمان جنگلها و منابع طبیعی کشور، آموزش را در دستور کار قرار دهند.

محمد جواد نظری مهر نماینده مردم نوکنده بندرگز کردکوی و بندرترکن در مجلس شورای اسلامی نیز گفت: حفظ منابع طبیعی نیازمند برنامه ریزی های کلان کشوری است و مسئولین به این موضوع توجه داشته باشند.
کد مطلب 1216073

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