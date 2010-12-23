250 شغل برای مشاغل خانگی فارس شناسایی شد

به گزارش خبرگزاری مهر از شیراز، عباس عباسی در کارگروه اشتغال استان فارس گفت: اجرای این طرح در حال حاضر در مرحله فرهنگ سازی و در سه بخش مردم، دستگاه اجرایی و بازار پول که همان بانکها هستند قرار دارد.

به گفته وی اجرای این طرح نیازمند آن است که دستگاه اجرایی نقش تسهیل گر را داشته و پس از ثبت نام متقاضی و ارائه طرح توجیهی برای بهره مندی از تسهیلات مشاغل خانگی بتواند نسبت به قبول یا رد آن در اسرع وقت اقدام کند.

عباسی خاطرنشان کرد: متقاضیان شرکت در این طرح می توانند در دو بخش پشتیبان و یا مستقل ثبت نام کرده و از تسهیلات مصوب برای هر کدام از این دو بخش بهره مند شوند.

وی تصریح کرد: مشاغل مستقل آن دسته از مشاغل است که تنها منجر به ایجاد اشتغال برای یک نفر شده و به متقاضی تسهیلات سه تا پنج میلیون تومانی پرداخت می شود اما مشاغل پشتیبان آن دسته از مشاغلی است که علاوه بر تامین مواد اولیه مورد نیاز مشاغل مستقل، بازاریابی و بازاررسانی تولیدات توسط شاغلین مستقل را نیز در بردارد.

مدیر کل کار و امور اجتماعی فارس در حالیکه ابتدای امسال فارس متعهد به ایجاد 50 هزار فرصت شغلی در سال جاری شده بود تاکنون بیش از 54 هزار فرصت شغلی ایجاد شده که پیش بینی می شود این تعداد تا پایان امسال از 60 هزار فرصت شغلی هم فراتر رود.

وی با بیان اینکه 21 دستگاه متولی ایجاد اشتغال در فارس هستند، اظهار داشت: البته هنوز برخی از دستگاه ها به تعهدات خود در 9 ماهه اول امسال عمل نکرده اند و همین امر باعث شده تا ایجاد بیش از دو هزار فرصت شغلی مورد تعهد آنها تاکنون محقق نشود در حالیکه ارگانهایی همچون کمیته امداد، سازمان آموزش و پرورش، بنیاد شهید، سازمان مسکن و شهرسازی، صندوق مهر و سازمان آب منطقه ای بیش از تعهدات خود اشتغال ایجاد کرده اند.

وی اظهار داشت: نرخ رشد بیکاری در فارس با استانهای کرمان، اصفهان، بوشهر، هرمزگان در بهار سال قبل به یک اندازه بود اما از آنجا که نرخ بیکاری در بهار 88 در فارس بالا بود افزایش آن نرخ بیکاری در فارس را از 21 درصد در بهار 89 بالاتر برد و از این لحاظ فارس بالاترین نرخ بیکاری را به خود اختصاص داد.

وی سهم بخش خدمات و کشاورزی در اشتغال فارس را به ترتیب 6.57 درصد و 3.11 درصد و اصفهان، 8.46 درصد و 8.12 درصد دانست و ادامه داد: وابستگی بسیار زیاد اقتصاد فارس به بخش کشاورزی و بیکارشدن تعداد زیادی از کشاورزان به دلیل خشکسالی در افزایش نرخ بیکاری موثر بوده است.