سیستم بایگانی الکترونیکی دانشگاه آزاد ساری راه اندازی شد

به گزارش خبرنگار مهر، وحید فلاح معاون دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساری ظهر پنج شنبه در مراسم افتتاح این سیستم الکترونیکی گفت: با راه اندازی این سیستم مدارک مورد نیاز دانشجویان که باید در پرونده تحصیلی آنان موجود باشد از جمله ریز نمرات، گواهی نامه موقت، دانشنامه و تسویه حساب، اسکن شده و در بایگانی الکترونیکی درهر زمان در دسترس است.
وی تاکید کرد: با راه اندازه این سیستم پرونده فارغ التحصیلی ۲۵ هزار نفر از دانشجویان این واحد دانشگاهی در مدت کمتر از دو ماه اسکن و در بایگانی الکترونیکی قرار خواهد گرفت و با تهمیدات اندیشیده شده این فعالیت برای دانشجویانی که در آینده فارغ التحصیل خواهند شد صورت می گیرد.
فلاح تاکید کرد: با اقدامات صورت گرفته در این واحد دانشگاهی، صدور گواهی موقت دانشجویان به روز است به طوری که در حال حاضر برای تمامی پرونده های مهر و آبان ۸۹ دانشنامه صادر و به سازمان مرکزی ارسال شده است.
وی ارتقاء سیستم های کامپیوتری، خریداری و نصب صندوق ویژه جهت نگهداری مدارک دانشنامه مطابق دستورالعمل سازمان مرکزی، ثبت و شماره گذاری و ردیف کردن تمامی پرونده های موجود در بایگانی با کد الکترونیکی و ارتقاء امنیت اتاق بایگانی را از مهم ترین اقدامات معاونت دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی در بخش فارغ التحصیلان اعلام کرد.
دانشگاه آزاد اسلامی ساری بزرگترین واحد دانشگاهی آزاد استان است.
نظر شما