"ماه در پاگرد اضطراری" اجازه انتشار گرفت

فرهنگ شهبازی در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره این نخستین رمان خود گفت: "ماه در پاگرد اضطراری" درباره روند تکامل یک پسر دانشجو است که اتفاقاتی برایش در محیط دانشگاه و خوابگاه میافتد.
وی افزود: تِم این رمان اجتماعی است و سعی کردهام در خلال آن به مسائل اجتماعی و احساسی مرتبط با نسل جوان بپردازم.
این نویسنده درباره عنوان رمانش هم گفت: نام این کتاب اشاره به نقطه پایانی داستان و در واقع اوج آن دارد که میتوان آن را لحظه تکامل قهرمان داستان هم دانست. دانشجو در پاگرد اضطراری خوابگاهشان نشسته است و به ماه نگاه میکند و... .
به گفته شهبازی رمان 270 صفحهای "ماه در پاگرد اضطراری" به تازگی مجوز نشرش را دریافت کرده، مراحل صفحهبندی آن انجام شده، توسط نشر افراز به زیر چاپ رفته و به زودی روانه بازار میشود.
این نویسنده همچنین از کار روی چند اثر دیگر خبر داد و در عین حال واگذاری آنها را برای چاپ، منوط به انتشار رمان اولش و دریافت بازخورد آن از مخاطبانش عنوان کرد.
نظر شما