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۳ دی ۱۳۸۹، ۹:۲۹

شهبازی به مهر خبر داد:

"ماه در پاگرد اضطراری" اجازه انتشار گرفت

"ماه در پاگرد اضطراری" اجازه انتشار گرفت

"ماه در پاگرد اضطراری" نخستین رمان فرهنگ شهبازی مجوز نشر را دریافت کرد.

فرهنگ شهبازی در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره این نخستین رمان خود گفت: "ماه در پاگرد اضطراری" درباره روند تکامل یک پسر دانشجو است که اتفاقاتی برایش در محیط دانشگاه و خوابگاه می‌افتد.

وی افزود: تِم این رمان اجتماعی است و سعی کرده‌ام در خلال آن به مسائل اجتماعی و احساسی مرتبط با نسل جوان بپردازم.

این نویسنده درباره عنوان رمانش هم گفت: نام این کتاب اشاره به نقطه پایانی داستان و در واقع اوج آن دارد که می‌توان آن را لحظه تکامل قهرمان داستان هم دانست. دانشجو در پاگرد اضطراری خوابگاهشان نشسته است و به ماه نگاه می‌کند و... .

به گفته شهبازی رمان 270 صفحه‌ای "ماه در پاگرد اضطراری" به تازگی مجوز نشرش را دریافت کرده، مراحل صفحه‌بندی آن انجام شده، توسط نشر افراز به زیر چاپ رفته و به زودی روانه بازار می‌شود.

این نویسنده همچنین از کار روی چند اثر دیگر خبر داد و در عین حال واگذاری آنها را برای چاپ، منوط به انتشار رمان اولش و دریافت بازخورد آن از مخاطبانش عنوان کرد.

کد مطلب 1216077

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