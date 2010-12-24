به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از منابع اینترنتی، درحالی که اندونزی به عنوان چهارمین کشور پرجمعیت جهان روز مادر را در سطح ملی این هفته برگزار کرد، رهبران دینی مسلمان، مسیحی ، بودایی و هندو طی همایشی که به طور مشترک از سوی وزارت بهداشت و وزارت امور دینی این کشور برگزار شده بود حضور یافتند تا راهبردهای عملی از سوی رهبران دینی میان جوامع مختلف اجرایی شده و سطح آگاهی عمومی برای تغذیه نوزادان تا شش ماه نخست از شیر مادر ارتقا یابد.

آنجلا کیرنی نماینده صندوق کودکان سازمان ملل اظهار داشت: رهبران دینی از این قدرت برخوردارند که پیروان جوامع دینی خود را نسبت به اهمیت تغذیه با شیر مادر آگاه کنند. این اقدام ساده اما مهم در تمام متون مقدس از جمله قرآن و انجیل مورد اشاره قرار گرفته است.

وی اضافه کرد: سلامت یک ملت به بینش و اقدام مشترکی بستگی دارد که می‌تواند از راه همکاریهای عملی حاصل شود. هر دینی مسئولیت هدایت پیروان خود را برعهده دارد تا با نشان دادن حکمت و بصریت پیروان خود را قادر سازد که انتخابهای درستی در زندگی داشته باشند. امروز ما روی یک مسئله مهم سلامتی تمرکز کرده‌ایم تا صداهای مشترک ما بتواند راهبردی موثر و نجات بخش برای خانواده‌ها باشد.

نرخ تغذیه انحصاری با شیر مادر در اندونزی از 40 درصد در سال 2000 هزار به یک سوم از نوزادان رسیده است. آمار نشان می‌دهد که حدود یک نفر از هر پنج کودک زیر پنج سال در اندونزی کم وزن هستند و بسیاری از کودکان از مشکلات ناشی از سوء تغذیه رنج می‌برند.