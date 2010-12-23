جرثقیل دروازه ای "گانتری کرین" در بوشهر به بهره برداری رسد

به گزارش خبرنگار مهر در بوشهر، در مراسم بهر برداری از این جرثقیل مدیرعامل بنیاد بارانداز گفت: بابهره برداری از گانتری کرینهای جدید حجم تخلیه و بارگیری در بندر بوشهر از 10دستگاه در هر ساعت به 40دستگاه در هر ساعت افزایش خواهد یافت و در رونق بندر نقش بسزایی خواهد داشت.

مجتبی دلگشایی افزود: نصب و راه اندازی این دو دستگاه جرثقیل دروازه ای به ظرفیت 45 تن جهت سرویس به کشتیهای سایز پاناماکس است.

وی اضافه کرد: وزن سازه هر دستگاه 800 تن و با فاصله ریلی 15 متر در مجاورت اسکله جدید الاحداث بندر بوشهر قرار گرفته است.

مدیر عامل بنیاد بارانداز با اشاره به خرید چهار دستگاه ریچ استاکر گفت: این دستگاهها جهت تسهیل در امر تخلیه و بارگیری مورد استفاده قرار خواهد گرفت.