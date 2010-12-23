تعداد مستمری ‌بگیران بهزیستی نیشابور 3 برابر شد

به گزارش خبرنگار مهر در نیشابور، حمیدرضا علیزاده ظهر پنجشنبه در گفتگو با خبرنگاران اظهارداشت: با توجه به حدود50 فعالیت بهزیستی و محدود بودن اعتبارات بهزیستی و مشکلات خاص معلولان از جمله مسکن، ازدواج و اشتغال معلولان در دولتهای نهم و دهم اقدامات خوبی انجام شده است.
وی مهم ترین مشکل معلولان را در بحث اشتغال عنوان کرد و گفت: اعتبارات موجود در حال حاضر جوابگوی اشتغال معلولان نیست که اگر قانون استخدام سه درصدی معلولان انجام شود، هیچ گونه مشکلی برای اشتغال50 نفر از دانش آموختگان کارشناسی و کارشناسی ارشد که به هزینه بهزیستی تحصیل کردهاند، وجود نخواهد داشت.
علیزاده یادآور شد: شهرستان نیشابور در جذب مشارکتهای مردمی به حق جایگاه بالایی در سطح استان خراسان رضوی دارد که این موضوع با ساخت مراکز توانبخشی حضرت معصومه(س) با 650 میلیون تومان، ساخت مرکز نگهداری حضرت فاطمهالزهرا(س) با یک میلیارد تومان، ساخت ساختمان انجمن نابینایان و بسیاری دیگر توسط افراد خیر و نیکوکار در این شهرستان عینا دیده میشود.
وی افزود: خیرسازان با وجود نوسانات اقتصادی هرچه در توان داشته اند، به مشارکت در امور خیر اقدام کردهاند.
رئیس اداره بهزیستی نیشابور همچنین از خانهدار شدن 100 معلول نیشابوری در دو سال گذشته خبر داد.
وی با اشاره به شناسایی حدود شش هزار و 752 معلول در این شهرستان، گفت: تمامی معلولان این شهرستان زیر پوشش خدماتی توانبخشی این اداره قرار دارند.
رئیس اداره بهزیستی نیشابور افزود: هزار و 418 نفر نیز بهصورت ماهیانه، مستمری بگیر این اداره هستند.
وی با اشاره به اینکه این افراد بر اساس تعداد خانوار بین 32 تا 60 هزار تومان مساعدت ماهیانه میگیرند، اظهار داشت: البته کمکهای غیر مستمر نیز شامل تخفیف هزینه، ویلچر، عصا، سمعک و ... به معلولان زیر پوشش اهدا میشود.
به گفته علیزاده، دو مرکز دخترانه زیر 14 و بالای 14 سال سن حضرات مریم (س) و معصومه (س) و مراکز پسرانه جوادالائمه (ع) شمارههای 1 و 2 با جمعیت نزدیک به 90 نفر در حال خدمت به دختران و پسران بیسرپرست و بدسرپرست هستند.
وی یادآور شد: دو مرکز سالمندان حضرت علی بن ابی طالب (ع) با پذیرش حدود 80 نفر و حضرت فاطمهالزهرا (س) با پذیرش حدود 70 نفر به سالمندان مرد و زن خدمات ارائه میدهند.
این مسئول بهزیستی خاطرنشان کرد: مرکز توانبخشی 17 شهریور به صورت شبانهروزی و مرکز آموزشی کودکان تربیتپذیر حضرت زینب(س) به صورت روزانه به کودکان عقب مانده ذهنی و ایزوله و مراکز آموزشی توانبخشی شکوفا، رضوان و گام بهگام خدمات توانبخشی و نگهداری ارائه میکنند.
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