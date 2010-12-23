اشتراکات فرهنگی اکو سرمایه عظیمی برای تعاملات است/ 6 پیشنهاد ایران

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر محمود احمدی نژاد در یازدهمین اجلاس سازمان اکو تصریح کرد:مقصود اصلی از آفرینش، سعادت فرد و جامعه، خدایی زندگی کردن و رسیدن به اوج کمال و تنظیم روابط بین انسان ها بر پایه محبت و عدالت و گسترش اخلاق و یگانه پرستی لازمه تجقق آن است. همه انبیا و صالحان، بشر را به این مسیر نورانی دعوت کرده اند. از سوی دیگر شیطان آدمیان را به خودپرستی، استکبار و جاودانگی در حضیض ذلت دعوت می کند. در فضای حاکمیت اندیشه شیطانی یا همان اندیشه مادی، روابط بین انسان ها بر مبنای حداکثر کردن منافع مادی و لذایذ فردی استوار است.

وی ادامه داد: در طول تاریخ، اندیشه ها و مکاتب گوناگون ساخته بشر در برابر راه انبیا قد علم کرده و دربرهه ای از زمان با جلب برخی از دلها و خیره کردن برخی از چشم ها، بر بخش هایی از جهان حاکم شدند.

احمدی نژاد گفت:در این اواخر اندیشه مادی مارکسیستی، با شعارهای زیبا، بخش مهمی از جهان را تحت سیطره خود درآورد. طی حدود 70 سال حاکمیت، اصل انسانیت و ارزش های انسانی و بیش از همه عدالت زیر چرخ دیکتاتوری خشن متلاشی شد. وجه دیگر اندیشه مادی در چهره اومانیسم و سکولاریسم بیش از یکصد سال بخش اعظم مناسبات اقتصادی و سیاسی و فرهنگی جهان را تحت تاثیر خود قرار داد.

وی خاطرنشان کرد: این اندیشه نیز با پیگیری اهداف صرفا مادی و رها کردن بشریت در برهوت تمایلات مادی و با شعار حداکثر کردن منافع و لذایذ مادی فردی جهنمی از جنگ ها، کینه توزی ها، فقر و تحقیرها در جهان برپا کرد. خوشبختانه اندیشه مادی مارکسیستی به پایان راه رسید و بطلان و ناکارآمدی آن بر همگان اثبات شد و امروز اندیشه مادی اومانیستی و لیبرالیستی نیز به پایان راه رسیده و در عمل با بن بست مواجه شده است.

رئیس جمهور تصریح کرد: به طور واضحی شاهد از هم گسیختگی و فروپاشی نظامات جاری و کهنه بین المللی هستیم. آنچه به عنوان نظام سرمایه داری لیبرال از آن نام برده می شود به کابوسی برای بشریت تبدیل شده است.

وی افزود: ناکامی های پی در پی، بحران بی سابقه اقتصادی، گسترش فقر و فاصله طبقاتی، بحران های اخلاقی، اجتماعی و خانوادگی، بی اعتمادی فزاینده ملت ها به دولت های سرمایه داری و نظام های موجود بین المللی، نادیده انگاشتن اراده ملت ها در زمامداری، فریبکاری گسترده در مدیریت افکار و ناامیدی بخش های وسیعی از ملت ها به آینده با وجود ادامه روند موجود از علائم بارز ناکارآمدی و فروپاشی است.

احمدی نژاد تاکید کرد: روشن است که امروز جهان نیازمند نظامات جدیدی در مناسبات بین ملت ها و در سطح بین الملل است. مناسباتی که بر پایه عشق و عدالت و یگانه پرستی راه را برای کمال انسان و سعادت جامعه هموار سازد. متاسفانه برخی از دولت هایی که با اتکا به اندیشه مادی و سکولار مسبب همه این بدبختی ها برای بشریت شده اند امروز حل بحران های اقتصادی و اجتماعی را در چارچوب همان تئوری هایی جستجو می کنند که عامل بی نظمی و چالش های موجود هستند.

وی یادآور شد: گرچه آنها در یک دور باطل هر تصمیمی که اتخاذ می کنند دوباره به نقطه اول می رسند ولی اصرار دارند اندیشه و راه غلط خود را بر جهان تحمیل کنند. آنان برای نجات خود به اقدامات نادرست و غیر منطبق با مصالح بشری دست می زنند.

وی خلق دارایی های کاغذی و غیر واقعی را یکی از این اقدامات خواند و گفت:دولت آمریکا و اخیرا برخی دولت های اروپایی بجای حل ریشه ای مشکلات و باز پس گیری حقوق ملت ها از سرمایه داران بی فرهنگی که با چپاول و فریبکاری موجب بحران اقتصادی شده اند، دارایی های کاغذی و بی ارزش منتشر می کنند و با تزریق حجم فراوانی از این دارایی ها تلاش می کنند تا سرمایه داران متخلف را نجات دهند. آنان با این اقدام از دسترنج مردم خود و سایر ملت ها برداشت و به جیب سرمایه داران سرازیر می کنند. مردم همچنان فراموش بلکه قربانی می شوند.

احمدی نژاد بیان داشت: همه شاهدند در این کشورها توجهی به اعتراضات مردمی علیه تشدید بیکاری و فقر و کاهش خدمات رفاهی نمی گردد بلکه معترضان سرکوب می شوند.

وی جنگ افروزی و اشغال کشورها را اقدام دیگر سلطه گران برشمرد و تصریح کرد: آنان با هدف نجات اقتصاد سرمایه داران، تصمیمات خطرناک تری نظیر جنگ و اشغال سایر کشورها اتخاذ می کنند. لشکرکشی به عراق و افعانستان و تحمیل رژیم جعلی صهیونیستی از این قبیل است. میلیون ها نفر کشته و زخمی و آواره و نابودی زیربناهای اقتصادی کشورها هزینه چنین تصمیمات نادرستی است.

رئیس جمهور ایجاد اختلاف بین کشورها و ملت ها و خلق تهدیدهای کاذب را از دیگر اقدامات آنان دانست و گفت:

آنان با تکیه بر برخی اختلافات طبیعی و تحریک برخی اختلاف سلایق که لازمه زندگی انسانی و شد و شکوفایی است سعی می کنند بین ملت ها فاصله و جدایی ایجاد کنند، کینه ورزی را دامن بزنند و تعصبات کور را بر فضای زندگی اجتماعی ملت ها حاکم کنند. آنان با اینگونه اقدامات برای خودشان فرصتی جهت فروش سلاح از یک طرف و مداخلات بیشتر در امور کشورها از جانب دیگر فراهم می کنند.

احمدی نژاد افزود: این اقدامات نشان می دهد که نظام اجتماعی و اقتصاد سرمایه داری مبتنی بر اندیشه ای است که اخلاق و ارزش های انسانی در آن اصالت ندارد. در نظر آنان تنها امر اصیل، گسترش نفوذ سیاسی و اقتصادی و کسب سود حداکثری صاحبان قدرت و سرمایه، ولو با نابودی سایر ملت ها است. متاسفانه نهادهای بین المللی برآمده از این اندیشه هم نه تنها قادر به حل مشکلات نیستند، بلکه به مشکلات دامن می زنند. سوال اساسی این است که نظام های اجتماعی مادی که در نجات خودشان عاجز هستند چگونه می توانند مورد اتکا و اعتماد سایرین باشند.

وی تاکید کرد: برخلاف آنان در کشورهای ما، زیربناهای فکری و فرهنگی انسانی و الهی است. مردم ما در غم و شادی های هم شریکند و با هم رابطه دوستی و برادری دارند. پیشرفت هر یک از ما پیشرفت دیگری است. در فرهنگ ما اقتصاد، علم و سیاست در خدمت کمال انسان و برپایی محبت و عدالت است نه آنکه انسان و کرامت او در خدمت اقتصاد و سرمایه داران.

اشتراکات عمیق فرهنگی در طول تاریخ و حضور بسیاری از بزرگان علم و ادب در این منطقه، سابقه تمدنی درخشانی را برای ما و همه جهان به یادگار گذاشته است.

رئیس جمهور اظهار داشت: این سرمایه عظیم بستری مناسب برای تعاملات سیاسی، اقتصادی و فرهنگی سازنده بین کشورهای عضو فراهم کرده است.

وی ادامه داد: بویژه در شرایط افول نظامات جهانی که اهمیت همکاری های منطقه ای را چند برابر کرده است، می توانیم با اتکا به منابع عظیم طبیعی و استعدادهای درخشان ملت های خود و تجربیات گذشته سازمان، قدم های بلندتری را در همکاری های بازرگانی، بانکی و پولی، گردشگری، حمل و نقل ، انرژی کشاورزی و صنعتی، بهداشتی و مبارزه با مواد مخدر و تروریسم برداریم.

رئیس جمهور در ادامه سخنان خود در اجلاس اکو گفت: در همین راستا و با توجه به پیشنهادات ارائه شده در اجلاس تهران تاکید می نماید:

1- گروهی از اندیشمندان کشورهای عضو، مبانی و تئوری اندیشه انسانی برای اداره جامعه و نظام اقتصادی متعالی را تدوین کنند و نتایج را در اختیار اعضا قرار دهند.

2- ساز و کار مناسبی برای تبادل تجربیات اعضا در برخورد با بحران های اقتصادی و اجتماعی و حل مشکلات و پیشرفت و تعالی در دبیرخانه پیش بینی و راه اندازی شود.

3- بانک توسعه و تجارت اکو تقویت شود.

4- ساز و کار مناسبی جهت استفاده از پول ملی کشورهای عضو در فعالیت های اقتصادی تعریف شود. ایران و ترکیه در این زمینه تجربه موفقی دارند.

5- حلقه های شبکه حمل و نقل ریلی و جاده ای کشورهای عضو تکمیل گردد.

6- توسعه و تکمیل شبکه انتقال انرژی در دستور کار قرار گیرد.

وی در پایان تصریح کرد: مسیر حرکت بشریت به سمت جامعه جهانی سرشار از عشق و محبت و عدالت و پاکی و یگانه پرستی هموار شده است و کاروان تاریخی به مقصد نهایی نزدیک می شود. در استمرار حرکت انبیا الهی فرزندی از فرزندان پیامبر گرانقدر اسلام حضرت مهدی موعود (عجل الله تعالی فرجه الشریف) خواهد آمد و به همراه صالحان، بشر را در تحقق وعده الهی و همه آرزوهای متعالی تاریخی یاری خواهد کرد. بیاییم با گسترش عشق و عدالت و با یاری یکدیگر گامی در این مسیر برداریم.