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۲ دی ۱۳۸۹، ۱۷:۲۲

محمود صلاحی:

نظارت بر اجرای درست هدفمندسازی یارانه ها بیشتر شود

نظارت بر اجرای درست هدفمندسازی یارانه ها بیشتر شود

مشهد - خبرگزاری مهر: استاندار خراسان رضوی با اشاره به آغاز قانون هدفمندسازی یارانه ها گفت: باید با مشارکت تشکل های صنفی و نهادهای نظارتی، نظارت بر اجرای صحیح قانون تشدید شود.

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، محمود صلاحی ظهر پنج شنبه در نشست معاونان و مدیران استانداری و معارفه سرپرست معاونت سیاسی اجتماعی استانداری اظهارداشت: این قانون به نحوی مطلوب در استاندر حال اجراست.

وی خاطرنشان کرد: اجرای دقیق این قانون علاوه بر اینکه موجب توزیع عادلانه ثروت در جامعه می شود، بهره وری را افزایش داده و الگوهای مصرف را مطلوب می کند.

رئیس شورای اداری خراسان رضوی درباره وضعیت سوخت اظهاراشت: بسته های حمایتی سوخت در استان ابلاغ شده و در حال اجراست که نگرانی هارا برطرف کند.

وی درباره وضعیت نان نیز گفت: برای یک ماه آینده آرد نانوایی ها یارانه ای تامین می شود و سود حاصل سرمایه در اختیار نانوایان خواهد بود.

در این نشست محمدغفاری معاون امنیتی انتظامی استاندار همزمان به عنوان سرپرست معاونت سیاسی اجتماعی معرفی شده و امیرالله شمقدری معاون پیشین سیاسی اجتماعی استاندار، به عنوان مشاور اجتماعی استاندار معرفی شد.

کد مطلب 1216088

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