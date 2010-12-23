4 میلیون 700 هزار نفر ساعت آموزش فنی در کردستان ارائه شد

به گزارش خبرنگار مهر در سنندج، نادر فخری ظهر پنج شنبه در جمع خبرنگاران رسانه های جمعی استان کردستان اظهار داشت: اداره کل فنی و حرفه ای استان کردستان توانسته است که از ابتدای سال جاری تاکنون چهار میلیون و 704 هزار و 677 نفر ساعت آموزش فنی و مهارتی ارائه کند.

وی با اشاره به میزان افزایش آموزش های ارائه شده در سال جاری در استان کردستان در مقایسه با مدت مشابه سال قبل، خاطرنشان کرد: ارائه این میزان آموزش در سال جاری نسبت به مدت زمان مشابه در سال گذشته از رشد چشمگیر و افزایش 25 درصدی برخوردار بوده است.

مدیرکل آموزش فنی و حرفه ای استان کردستان عنوان کرد: از این آموزش ها دو میلیون و 531 هزار و 769 نفر ساعت آموزش های فنی و حرفه ‌ای و مهارتی به شاغلین، دانشجویان و فارغ التحصیلان مراکز آموزش عالی، کارجویان شهری و روستایی در بخش های دولتی و خصوصی ارائه شده است.

فخری با اشاره به سهم بخش خصوصی از میزان آموزش های ارائه شده در سال جاری در استان کردستان افزود: دو میلیون و 172 هزار و 908 نفر ساعت به بخش خصوصی مربوط می شود و بقیه آموزش ها توسط مراکز بخش دولتی در سطح استان ارائه شده است.

وی گفت: در بخش واگذاری مدیریت ها در سال جاری نیز بیش از 138هزار و 510 نفر ساعت و در بخش صنایع ساختمان نیز 146هزار و 412 نفر ساعت آموزش های مهارتی ارائه شده است .

مدیرکل آموزش فنی و حرفه ای استان کردستان گفت: رهگیری اشتغال کارآموزان یکی از ماموریت های خطیر و مهم آموزش فنی و حرفه ای است و به همین دلیل در سال جاری به این بخش توجه ویژه ای در استان کردستان صورت گرفته است.

فخری یادآور شد: در سال جاری تعداد 9 هزار و 914 نفر در بخش مشاوره و هدایت آموزشی و همچنین رهگیری مهارت آموختگان مراکز آموزش فنی و حرفه ای استان انجام شده است .

وی در پایان اظهار داشت: آموزش‌ های فنی و حرفه ‌ای به عنوان کلید اشتغالزایی، نقش اساسی در تربیت نیروی انسانی و افزایش بهره ‌وری دارد و از عوامل اصلی پیشبرد توسعه اقتصادی، افزایش تولید، ارتقای کیفیت مهارت نیروی انسانی و ایجاد اشتغال در کشور است.