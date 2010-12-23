گمرک در شهرک صنعتی شیراز مستقر می شود

به گزارش خبرگزاری مهر از شیراز، مصطفی هاشمی در مراسم معرفی مدیر جدید شهرک صنعتی شیراز با اشاره به جایگاه مهم و ویژه این شهرک در استان و کشور گفت: این شهرک جزو بزرگترین شهرکهای صنعتی کشور بوده و از اهمیت ویژه ای برخودار است به همین منظور تا پایان سال گمرک در شهرک صنعتی شیراز مستقر خواهد شد.

وی افزود: فعالیت 750 واحد صنعتی با اشتغالزایی 10 هزار و 500 نفر در این شهرک صنعتی بیانگر جایگاه مهم آن است.

قائم مقام شرکت شهرکهای صنعتی استان فارس با اشاره به لزوم ارتقای خدمات کیفی در شهرک صنعتی بزرگ شیراز گفت: تا پایان امسال فعالیتهای عمرانی و زیرساختی در این شهرک درحوزه های مختلف انجام خواهد شد.

هاشمی همچنین با اشاره به پیگیریهای مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی فارس برای فراهم کردن ارایه خدمات مطلوب در سطح شهرک صنعتی بزرگ شیراز، افزود: در یک سال گذشته با استقرار شعبه بانک صنعت و معدن، بیمه تامین اجتماعی و اورژانس زمینه مناسبی برای ارایه خدمات مناسبتر به صنعتگران فعال در این شهرک به وجود آمده است.

وی در بخش دیگری از سخنان خود اظهار داشت: برخی از امکاناتی که در شهرک صنعتی بزرگ شیراز راه اندازی شده در سطح شهرکهای صنعتی کشور برای نخستین بار انجام شده است.

هاشمی همچنین با تاکید بر لزوم پاسخگویی مناسب به نیازهای صنعتگران و تکریم ارباب رجوع بر حمایت از صنعتگران تاکید کرد و گفت: شهرک صنعتی بزرگ شیراز با یک هزار و 400 هکتار مساحت جزو بزرگترین شهرکهای صنعتی کشور است که 56 درصد از واحدهای بهره بردار و اشتغال موجود در شهرکها و نواحی صنعتی فارس مربوط به این شهرک است.

در این مراسم رامین مدنی به عنوان مدیر شهرک صنعتی شیراز معرفی شد.