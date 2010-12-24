به گزارش خبرنگار مهر، موسی سوری در یک گردهمایی با اشاره به آمادگی منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس برای سرمایه گذاری به منظور توسه زیرساخت های زیست محیطی این منطقه گاز خیز، گفت: از سوی دیگر به زودی تمامی مشعل های گازی در پارس جنوبی خاموش خواهد شد.

مدیر عامل سازمان منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس با بیان اینکه هم حجم ذخایر گاز طبیعی میدان پارس جنوبی حدود 14 تریلیون متر مکعب برآورد می شود، تصریح کرد: میزان حجم ذخیره میعانات گازی هم در این میدان مشترک حدود 18 میلیارد بشکه تخمین زده شده است.

وی با اشاره به برنامه وزارت نفت برای تکمیل زنجیره ارزش در صنایع پتروشیمی به منظور افزایش چند برابری ثروت ملی، اظهار داشت: در حال حاضر عملیات طرح توسعه 14 فاز جدید در پارس جنوبی آغاز شده و پیش بینی می شود 35 تا 40 ماه آینده ابتدا راه اندازی و سپس بهره برداری و افتتاح رسمی از این پروژه ها آغاز شود.

سوری با تاکید بر اینکه ازدیاد برداشت از مخازن هیدروکربوری از دیگر ماموریت های اولویت دار صنعت نفت است، تاکید کرد: اگر ضریب برداشت مخازن یک درصد افزایش یابد 1.5 بشکه به درآمد ملی اضافه می‌شود.

این مقام مسئول با اعلام اینکه هم اکنون متوسط ضریب بازیافت مخازن نفت و گاز ایران حدود 24 درصد است، یادآور شد: در شرایط فعلی با این ضریب بازیافت جایگاه دوم ذخایر نفت و گاز جهان در اختیار ایران است.

مدیر عامل سازمان منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس در پایان تاکید کرد: توسعه پایدار و دانایی محور به عنوان الزام راهبردی با ویژگی‌های مشخص در دستور کار قرار گرفته است.