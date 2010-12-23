حضور ناوگروه سپاه در قطر نشانه ناکامی پروژه ایران هراسی است

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار سرتیپ دوم پاسدار ماشاءالله پورشه وابسته نظامی سفارت جمهوری اسلامی ایران در دوحه، گفت: در شرایطی که استکبار جهانی با انواع دسیسه ها و عملیات روانی گسترده از جمله بازی جدید ویکی لیکس در صدد است پروژه ایران هراسی و سپاه هراسی را در منطقه دامن زند، حضور ناو گروه نیروی دریایی سپاه به دعوت رسمی کشور قطر حکایت از عجز و ناکامی آنان ‌دارد.

سردار پورشه افزود: حضور شناورهای نیروی دریایی سپاه در قطر به رقم تلاش‌ها و اقدامات نظام سلطه و دشمنان اسلام برای تفرقه‌افکنی میان کشورهای منطقه از اهمیت بسزایی برخوردار بوده و در حقیقت فصل جدیدی در توسعه روابط و همکارهای دو جانبه میان جمهوری اسلامی ایران وقطر به شمار می‌رود.

وی در پایان سفر ناو گروه نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به قطر را در راستای اجرای تفاهم نامه همکاری مشترک دفاعی و نظامی بین دو کشور دوست و همسایه توصیف و تاکید کرد: بی تردید امنیت پایدار در خلیج فارس تنها با اراده، تعامل و همکاری همه جانبه کشورهای منطقه تامین می شود و توسعه روابط و تعاملات و همکاری‌ها به ویژه در عرصه دفاعی و نظامی در این راستا اهمیت بالایی دارد.