وزیر خارجه زودتر از موعد قانونی به مجلس معرفی شود/ صالحی صلاحیت دارد

علاءالدین بروجردی در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص معرفی گزینه رئیس جمهور به مجلس برای تصدی وزارت امور خارجه اظهار داشت: با توجه به اهمیت وزارت امور خارجه جا دارد که هرچه سریعتر این وزارتخانه از بلاتکلیفی خارج شود و رئیس جمهور زودتر از مهلت قانونی گزینه پیشنهادی خود را برای تصدی وزارت خارجه به مجلس معرفی کند.

وی لزوم تحرک دستگاه سیاست خارجی و فعالیت معاونین وزارت امور خارجه را از جمله دلایل دیگر برای معرفی زودتر از موعد وزیر امور خارجه اعلام کرد و گفت: معرفی وزیر امور خارجه به مجلس هرچه سریعتر صورت بگیرد بهتر است.

بروجردی در خصوص انتصاب علی اکبر صالحی به عنوان سرپرست وزارت خارجه و احتمال معرفی وی به عنوان وزیر امور خارجه خاطرنشان کرد: این از اختیارات رئیس جمهور است که گزینه مورد نظر خود را انتخاب کند اما طبیعتاً آقای صالحی قوی‌ترین احتمال برای وزیر پیشنهادی امور خارجه است.

رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی در رابطه با وضعیت صالحی برای تصدی وزارت امور خارجه گفت: صالحی با تجربه است و تجربه فعالیت بین‌المللی را دارد چندین سال نماینده ایران در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و معاون دبیرکل سازمان کنفرانس اسلامی بوده و تجارب بین‌المللی دیگری نیز دارد. به دو زبان زنده دنیا مسلط است و ویژگی‌های لازم برای تصدی وزارت امور خارجه را داراست اما تصمیم نهایی با رئیس جمهور است.