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۴ دی ۱۳۸۹، ۸:۴۲

بروجردی در گفتگو با مهر:

وزیر خارجه زودتر از موعد قانونی به مجلس معرفی شود/ صالحی صلاحیت دارد

وزیر خارجه زودتر از موعد قانونی به مجلس معرفی شود/ صالحی صلاحیت دارد

رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه رئیس جمهور طبق قانون سه ماه برای معرفی وزیر امور خارجه مهلت دارد، گفت: با توجه به حساسیت موضوع سیاست خارجی درخواست می‌کنیم که وزیرامور خارجه زودتر از موعد به مجلس معرفی شود.

علاءالدین بروجردی در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص معرفی گزینه رئیس جمهور به مجلس برای تصدی وزارت امور خارجه اظهار داشت: با توجه به اهمیت وزارت امور خارجه جا دارد که هرچه سریعتر این وزارتخانه از بلاتکلیفی خارج شود و رئیس جمهور زودتر از مهلت قانونی گزینه پیشنهادی خود را برای تصدی وزارت خارجه به مجلس معرفی کند.

وی لزوم تحرک دستگاه سیاست خارجی و فعالیت معاونین وزارت امور خارجه را از جمله دلایل دیگر برای معرفی زودتر از موعد وزیر امور خارجه اعلام کرد و گفت: معرفی وزیر امور خارجه به مجلس هرچه سریعتر صورت بگیرد بهتر است.

بروجردی در خصوص انتصاب علی اکبر صالحی به عنوان سرپرست وزارت خارجه و احتمال معرفی وی به عنوان وزیر امور خارجه خاطرنشان کرد: این از اختیارات رئیس جمهور است که گزینه مورد نظر خود را انتخاب کند اما طبیعتاً آقای صالحی قوی‌ترین احتمال برای وزیر پیشنهادی امور خارجه است.

رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی در رابطه با وضعیت صالحی برای تصدی وزارت امور خارجه گفت: صالحی با تجربه است و تجربه فعالیت بین‌المللی را دارد چندین سال نماینده ایران در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و معاون دبیرکل سازمان کنفرانس اسلامی بوده و تجارب بین‌المللی دیگری نیز دارد. به دو زبان زنده دنیا مسلط است و ویژگی‌های لازم برای تصدی وزارت امور خارجه را داراست اما تصمیم نهایی با رئیس جمهور است.

کد مطلب 1216096

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