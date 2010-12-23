لاریجانی میلاد حضرت مسیح(ع) را به مسیحیان تبریک گفت

به گزارش خبرگزاری مهر، متن پیام دکتر علی لاریجانی به این شرح است:

با سلام و درود به همه پیامبران الهی و به ویژه پیامبر گرامی اسلام، میلاد خجسته حضرت عیسی مسیح (ع) را به همه مسیحیان جهان و هموطنان مسیحی خود، خصوصاً آشوریان عزیز تبریک می‌گویم و برای همه آنان از خداوند بزرگ سلامت و سعادت طلب می‌نمایم.

جهان امروز بیش از هر زمان دیگر به معنویت و اخلاق و عدالت احتیاج دارد و ادیان الهی برترین پشتیبان اخلاق و معنویت و عدالتند. کسانی که اختلافات میان ادیان را دامن می‌زنند و آتش تضاد میان اسلام و مسیحیت را با دعاوی مختلف از جمله جنگ‌های صلیبی مطرح می‌ کنند در واقع برخورد ابزاری با ادیان می‌کنند و به دنبال اقدامات ماجراجویانه خود در جهان می‌باشند.

پیام حضرت مسیح(ع) نظیر سایر پیامبران پیام "دوستی و برادری و صلح و عدالت" و ملت‌های مسلمان انتظار دارند مسیحیان جهان، دولت‌های کشورهای مسیحی را تشویق و وادار کنند تا به روح تعالیم مسیح که همانا صلح و دوستی و مبارزه با ظلم است توجه بیشتری داشته باشند.

اینجانب همزیستی مسالمت‌آمیز اقلیت‌های دینی جمهوری اسلامی ایران با یکدیگر و مسلمانان را مایه افتخار می‌دانم و یادآوری می‌کنم که خوشبختانه اقلیت‌های دینی در مجلس شورای اسلامی نماینده دارند این نمایندگان مانند سایر نمایندگان در قانون‌گذاری و نظارت بر امور کشور آزادانه دخالت و فعالیت دارند.

در خاتمه یک بار دیگر ضمن تبریک مجدد به هموطنان آشوری و مسیحی خود و نمایندگان محترم آنها در مجلس شورای اسلامی، عید میلاد حضرت مسیح(ع) را به یکایک آنان تبریک می‌گویم و برای همگی آرزوی بهروزی و پیروزی دارم.