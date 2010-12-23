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۲ دی ۱۳۸۹، ۱۴:۵۴

با صدور پیامی/

لاریجانی میلاد حضرت مسیح(ع) را به مسیحیان تبریک گفت

لاریجانی میلاد حضرت مسیح(ع) را به مسیحیان تبریک گفت

رئیس مجلس شورای اسلامی با صدور پیامی خطاب به مسیحیان جهان به خصوص هموطنان مسیحی،میلاد حضرت مسیح(ع) را تبریک گفت.

به گزارش خبرگزاری مهر، متن پیام دکتر علی لاریجانی به این شرح است:

با سلام و درود به همه پیامبران الهی و به ویژه پیامبر گرامی اسلام، میلاد خجسته حضرت عیسی مسیح (ع) را به همه مسیحیان جهان و هموطنان مسیحی خود، خصوصاً آشوریان عزیز تبریک می‌گویم و برای همه آنان از خداوند بزرگ سلامت و سعادت طلب می‌نمایم.

جهان امروز بیش از هر زمان دیگر به معنویت و اخلاق و عدالت احتیاج دارد و ادیان الهی برترین پشتیبان اخلاق و معنویت و عدالتند. کسانی که اختلافات میان ادیان را دامن می‌زنند و آتش تضاد میان اسلام و مسیحیت را با دعاوی مختلف از جمله جنگ‌های صلیبی مطرح می‌ کنند در واقع برخورد ابزاری با ادیان می‌کنند و به دنبال اقدامات ماجراجویانه خود در جهان می‌باشند.

پیام حضرت مسیح(ع) نظیر سایر پیامبران پیام "دوستی و برادری و صلح و عدالت" و ملت‌های مسلمان انتظار دارند مسیحیان جهان، دولت‌های کشورهای مسیحی را تشویق و وادار کنند تا به روح تعالیم مسیح که همانا صلح و دوستی و مبارزه با ظلم است توجه بیشتری داشته باشند.

اینجانب همزیستی مسالمت‌آمیز اقلیت‌های دینی جمهوری اسلامی ایران با یکدیگر و مسلمانان را مایه افتخار می‌دانم و یادآوری می‌کنم که خوشبختانه اقلیت‌های دینی در مجلس شورای اسلامی نماینده دارند  این نمایندگان مانند سایر نمایندگان در قانون‌گذاری و نظارت بر امور کشور آزادانه دخالت و فعالیت دارند.

در خاتمه یک بار دیگر ضمن تبریک مجدد به هموطنان آشوری و مسیحی خود و نمایندگان محترم آنها در مجلس شورای اسلامی، عید میلاد حضرت مسیح(ع) را به یکایک آنان تبریک می‌گویم و برای همگی آرزوی بهروزی و پیروزی دارم.

کد مطلب 1216099

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