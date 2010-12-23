حسرت باران بر لبهای کویر نقش بست

به گزارش خبرنگار مهر در کرمان، در پی خشکسالی 13 ساله در استان کرمان و همچنین عدم بارش باران طی سال آبی جاری وضعیت منابع آبی کرمان هر روز بحرانی تر می شود و این روند برای آینده کشاورزی استان کرمان که یکی از مهمترین قطبهای کشاورزی کشور است نگران کننده است.

در این میان کشاورزان و مسئولان جهاد کشاورزی برای حل مشکل در کوتاه مدت و حاد تر نشدن اوضاع در شهرستانهای مختلف تصمیم به خاموش کردن موتور پمپهای کشاورزی در این مناطق گرفته اند.

دشتهای زرند تشنه ماند

پس از آنکه کشاورزان شهرستان انار اقدام به خاموش کردن موتور پمپ های کشاورزی در این منطقه کردند این بار پسته کاران و کشاورزان زرندی به دلیل کاهش شدید سطح آبهای زیر زمینی و عدم بارش باران در سال جاری مجبور شدند موتور پمپهای خود را برای یک ماه خاموش نگه دارند.

این درحالی است که هم اکنون به دلیل برداشت منفی 1.1 میلیارد مترمکعبی در استان کرمان به خصوص در دشتهای زرند و رفسنجان کیفیت آب نیز به شدت کاهش یافته و حتی امکان آبیاری مکانیزه نیز وجود ندارد.

در سال جاری هیچ بارشی در زرند گزارش نشد

فرماندار زرند در این خصوص و با توجه به مشکلات خشکسالی در این شهرستان گفت: دلیل اصلی خاموش کردن 690 موتور پمپ زرند صرفه جویی در مصرف آب و حداقل ثابت نگه داشتن وضعیت کنونی است.

حسین هاشمی ادامه داد: متاسفانه در پی خشکسالیهای سالهای گذشته در سال جاری نیز هیچ گونه بارشی در منطقه گزارش نشده است و وضعیت بحرانی است.

وی تصریح کرد: در شرایطی که برداشت آب از دشت زرند همچنان با روند افزایشی درحال انجام است که سطح آب هر سال پائین تر می رود و سالانه 200 میلیون مترمکعب برداشت آب اضافه داریم.

زرند یکی از مهمترین قطبهای تولید پسته استان کرمان محسوب می شود و این درحالی است که کرمان 70 درصد پسته جهان را تامین می کند و سالانه موجب ورود 1.2 میلیارد دلار ارز به کشور می شود که با توجه به خشکسالی این صنعت کشاورزی در معرض تهدید قرار دارد.

کاهش 90 درصدی بارش باران در کرمان

مدیریت مصرف آبهای موجود و همچنین اجرای طرحهای انتقال آب می تواند این وضعیت را بهبود بخشد.

این درحالی است که طبق اعلام هواشناسی استان کرمان میزان بارندگی در کرمان نسبت به سال گذشته 90 درصد کاهش یافته و از سوی دیگر طبق پیش بینی های این مرکز عدم بارندگی در کرمان تا بهمن ماه ادامه خواهد داشت و به این ترتیب با طی شدن بیش از نیمی از سال آبی هیچ بارانی در کرمان نباریده است.