اولویتهای سه گانه دولت جدید عراق؛ امنیت و رابطه با همسایگان در دستور کار

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه تلویزیونی الجزیره، دولت جدید عراق روز گذشته اولین نشست خود را به ریاست نوری المالکی نخست وزیر برگزار کرد.



دولت جدید عراق پس از حدود 10 ماه روز روز سه شنبه 30 آذر از پارلمان این کشور رای اعتماد اکثریت نمایندگان را به دست آورد و پس از ادای سوگند در مقابل نمایندگان مردم، کار خود را آغاز کرد.



اگر چه تشکیل دولت جدید عراق با استقبال جامعه جهانی روبرو شده است، اما تعداد معدودی از نمایندگان پارلمان از روند انتخاب وزیران و کابینه جدید انتقاد کرده اند.



به گفته "علی موسوی" مشاور مطبوعاتی نوری المالکی، نخست وزیر در نشست تاکید کرد سه اولویت اساسی دولت جدید، امنیت، خدمات عمومی به ویژه برق و همچنین روابط با کشورهای همسایه خواهد بود.



مالکی در این نشست تاکید کرد : ما دوست نداریم با شهروندان به هنگام مراجعه به ادارات دولتی بر اساس دین یا مذهب با تبعیض رفتار شود.



نخست وزیر عراق افزود : در گذشته شکایتهایی در این زمینه به دست ما رسید، اما امیدواریم که دیگر چنین شکایتهایی را نشنویم، من شخصا دیدارهای سرزده ای از ادارات دولتی و وزارتخانه ها برای مطلع شدن از روند کارها انجام خواهم داد، زیرا این دیدارها بخشی از ماموریت دولت است .



مالکی خاطر نشان کرد: ما خواهان حرکت عراق به سمت سرمایه گذاری و سازندگی هستیم و ادارات و وزارتخانه ها باید از سوی همه ما بیشتر تحت نظارت باشند تا هیچ مانعی در راه اجرای پروژه ها و حمایت از بخش خصوصی ایجاد نشود و هرکس را که به باج خواهی از شرکتها و شهروندان روی آورد، مجازات خواهیم کرد.



سازمان ملل متحد، جمهوری اسلامی ایران، آمریکا، ترکیه، انگلیس و کشورهای دیگر از تشکیل دولت جدید عراق و رای اعتماد پارلمان به آن استقبال کردند.



بان کی مون دبیرکل سازمان ملل متحد رای اعتماد پارلمان عراق به دولت جدید این کشور را یک گام رو به جلو در پیشرفت دموکراسی در عراق قلمداد کرد.