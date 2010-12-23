فاز دوم خط انتقال آب بروجرد 95 درصد پیشرفت فیزیکی دارد

به گزارش خبرنگار مهر در خرم آباد، علی امید سیفی صبح پنج شنبه در حاشیه بازدید خبرنگاران از پروژه خط انتقال آب بروجرد در سخنانی اظهار داشت: فاز اول خط انتقال آب بروجرد در سال 79 آغاز و در سال 86 به بهره برداری رسید.

وی تصریح کرد: در فاز اول این پروژه علاوه بر احداث خط انتقال به طول هفت کیلومتر و با قطر 600 میلی متر عملیات تجهیز 6 حلقه چاه نیز صورت گرفت.

سیفی با بیان اینکه با افتتاح فاز اول 300 لیتر بر ثانیه به ظرفیت آب شهرستان بروجرد اضافه شد، یادآور شد: همچنین در راستای تامین آب شرب این شهر 22 حلقه چاه حفر شد که از این تعداد هشت حلقه وارد مدار شد و 4 حلقه دیگر نیز آماده وارد شده به مدار است.

وی با بیان اینکه بخشی از آب شهرستان بروجرد از سراب گله رود به میزان 270 لیتر در ثانیه تامین می شود و بیان داشت: همچنین بخش دیگری از آب شرب این شهر هم اکنون از هشت حلقه چاه در تپه چغا این شهر به میزان 300 لیتر در ثانیه تامین می شود.

مدیر عامل شرکت آب منطقه ای استان لرستان در ادامه سخنان خود با اشاره به وضعیت فاز دوم خط انتقال آب بروجرد بیان داشت: به طور متوسط سالانه شهر بروجرد 22 میلیون مترمکعب نیاز به آب شرب دارد که در دراز مدت تا سال 1405 این نیاز به 34 میلیون مترمکعب می رسد.

سیفی با تاکید بر تامین کسری مورد نظر از منابع جدید، یادآور شد: این کسری در بلندمدت از سه سد شهید بروجردی، گله رود و آبسرده تامین خواهد شد.

وی با اشاره به اجرایی شدن سد آبسرده در بروجرد، خاطر نشان کرد: عملیات اجرایی دو سد شهید بروجردی و گله رود نیز در سال 90 آغاز خواهد شد.

مدیر عامل شرکت آب منطقه ای استان لرستان با تشریح وضعیت پیشرفت فیزیکی فاز دوم طرح انتقال آب بروجرد، بیان داشت: در قالب این فاز از طرح یک خط انتقال به طول هفت کیلومتر و با قطر 700 میلی متر، یک مخزن 2 هزار و 500 مترمکعبی در منطقه چشمه غازی، یک مخزن 10 هزار مترمکعبی در ابراهیم آباد، تجهیز و احداث شش حلقه چاه پیش بینی شده است.

سیفی با بیان اینکه این فاز از طرح انتقال آب بروجرد در دهه فجر امسال به بهره برداری می رسد، عنوان کرد: فاز دوم خط انتقال آب بروجرد در حال حاضر بیش از 95 درصد پیشرفت فیزیکی دارد.

وی با بیان اینکه با بهره برداری از این فاز طرح 300 لیتر بر ثانیه به ظرفیت آب شرب شهر بروجرد اضافه می شود، عنوان کرد: در حال حاضر کار احداث دو مخزن ذخیره آب یاد شده 100 و 90 درصد پیشرفت فیزیکی دارد.

مدیر عامل شرکت آب منطقه ای استان لرستان ادامه داد: همچنین در حال حاضر تامین آب بلندمدت شهر بروجرد تا افق 1425 در دستور کار مشاور قرار گرفته است.