همکاری مردم هرمزگان در اجرای هدفمندی یارانه ها مناسب است

به گزارش خبرنگار مهر در بندرعباس، حسین هاشمی تختی بعد از ظهر پنجشنبه در جلسه شورای برنامه ریزی استان هرمزگان، عنوان کرد: در اینگونه جلسات مدیران باید بدون تعارف حرف خود را بزنند تا طرحهایی که تصویب می شود برای مردم مفید باشد و در اجرا با مشکل مواجه نشود.

وی افزود: برای اینکه جلساتی همانند شورای برنامه ریزی از غنای بیشتری برخوردار شود مدیران باید از قبل طرحها را مطالعه کنند تا فقط در خصوص تقسیم اعتبارات تصمیم گیری نکنیم بلکه محتوای طرح بررسی شود.

استاندار هرمزگان در خصوص پروژه های تملک و دارائی گفت: این پروژه ها باید با سرعت و کیفیت بیشتری اجرا شود و در اجرای این پروژه ها مدیران باید با جدیت بیشتری کار را انجام دهند تا این طرحها به نفع مطلوب انجام شود.

هاشمی تختی با اشاره به طرح هدفمند کردن یارانه ها نیز بیان داشت: مردم به حق همکاری بسیار خوبی را در اجرای این طرح از خود نشان داده اند و از همه اقشار مردم تشکر و قدر دانی می کنم.

وی تاکید کرد: مردم نشان دادند در جایی که دولت می خواهد به نفع آنان کار کند همکاری خیلی خوبی را انجام می دهند و در اجرای طرح هدفمند کردن یارانه ها همه اقشار مختلف مردم و با مشاغل مختلف در استان هرمزگان همکاری بسیار خوبی را با استانداری هرمزگان انجام داده اند.

استاندار هرمزگان اظهار داشت: مسئولان هم موظف هستند تا با کار بیشتر تمامی موانع و مشکلات احتمالی طرح هدفمند کردن یارانه ها را برطرف کنند تا مردم با هیچ مشکلی مواجه نشوند.

هاشمی تختی در خصوص هشتمین نمایشگاه بزرگ کتاب هرمزگان گفت: امیدوارم این نمایشگاه به بهترین شکل ممکن برگزار شود و ثمرات بسیار خوبی را در بخش کتاب و مطالعه برای استان هرمزگان داشته باشد.