کاهش آبدهی چاههای کشاورزی بروجرد در پی خشکسالی

به گزارش خبرنگار مهر در خرم آباد، غلامحسین بنادری در حاشیه بازدید خبرنگاران از خط انتقال آب بروجرد در پاسخ به سئوالات خبرنگار مهر اظهار داشت: در حال حاضر آب مورد نیاز بخش کشاورزی شهرستان بروجرد از چاههای عمیق و نیمه عمیق دشت سیلاخور تامین می شود.

وی تصریح کرد: این در حالیست که عمده این چاهها به علت خشکسالی سالهای اخیر با مشکل آبدهی و کاهش فاحشی مواجه شده اند.

مدیر آب منطقه ای شهرستان بروجرد افزود: کاهش سطح آب چاههای کشاورزی موجب گلایه های کشاورزان و سیل درخواست های آنان برای جابجایی چاه شده است.

بنادری به وضعیت آبهای سطحی بروجرد اشاره کرد و بیان داشت: در حال حاضر رودخانه گله رود که از سراب ونایی سرچشمه می گیرد و رودخانه سیلاخور با کاهش آبدهی مواجه شده اند.

عکس تزئینی است

وی با بیان اینکه رودخانه سیلاخور زهکش اصلی این منطقه محسوب می شود، عنوان کرد: این رودخانه در حال حاضر با توجه به خشکسالی با مشکل آبدهی مواجه است.

مدیر آب منطقه ای شهرستان بروجرد با بیان اینکه خشکسالی موجب به حداقل رسیدن دبی پایه رودخانه های بروجرد شده است، یادآور شد: این در حالیست که با روند کنونی در زمان پیک مصرف کشاورزان با مشکلات زیادی مواجه می شوند.

وی با اشاره به تهیه گزارش های متعدد از وضعیت آبهای زیرزمینی شهرستان بروجرد، یادآور شد: این گزارش ها به صورت مستمر در قالب بیلان آب بروجرد ارائه می شود.

مدیر آب منطقه ای شهرستان بروجرد با بیان اینکه با وجود خشکسالیها هنوز بروجرد در وضعیت بحرانی در زمینه کاهش سطح آب دشت ها قرار ندارد، یادآور شد: با این اوصاف با توجه به تمهیدات در نظر گرفته شده از سوی وزارت نیرو سه سال است که مجوز حفر چاه جدید در این شهرستان داده نمی شود.

وی افزود: در حال حاضر یک هزار و 400 حلقه چاه کشاورزی در بروجرد وجود دارد که این تعداد چاه وضعیت سفره های آب زیرزمینی را تجت تاثیر قرار داده است.

مدیر آب منطقه ای شهرستان بروجرد با اشاره به وضعیت بارشها در بروجرد، یادآور شد: کاهش بارندگی در بروجرد به ویژه بارش به موقع برف برای منابع آب این شهرستان مشکل ساز شده است.

وی در مورد بارندگیهای سال جاری نیز عنوان کرد: تاکنون میزان بارشها در بروجرد نسبت به مدت مشابه سال قبل 60 درصد کاهش داشته است که استمرار این روند لطمات جبران ناپذیری به این شهرستان وارد می کند.

مدیر آب منطقه ای شهرستان بروجرد ادامه داد: در حالیکه در مدت مشابه سال قبل بروجرد شاهد 170 میلی متر بارندگی بوده است که این میزان در سالجاری به 57 میلی متر کاهش یافته است.

بنادری با اشاره به وضعیت آب شرب شهر بروجرد یادآور شد: در حال حاضر آب شرب این شهر از محل سراب گله رود با 270 لیتر در ثانیه، از طریق 22 حلقه چاه در در جنوب شهر بروجرد به میزان یک هزار و 100 لیتر در ثنایه و از طریق چاههای قبلی شهر به میزان 350 لیتر در ثانیه تامین می شود.

وی با اشاره به وضعیت آب واحدهای صنعتی بروجرد، بیان داشت: عمده واحدهای صنعتی بروجرد از حفر چاه آب خود را تامین می کنند.