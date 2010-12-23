ایران خودرو 100 هزار خودرو بیشتر از سالهای قبل فروخته است

به گزارش خبرنگار مهر در اصفهان، علی‌اصغر سرایی‌نیا ظهر پنجشنبه در حاشیه هفتمین نمایشگاه صنعت خودرو اصفهان در گفتگو با خبرنگاران افزود: از ابتدای سال جاری تاکنون تمام تعهداتی که ایران خودرو داشته، انجام شده این در حالیست که زمان مقرر برای تحویل برخی از این خودروها پایان سال بوده است.

وی با اشاره به اینکه ایران خودرو برای نخستین بار زودتر از زمان مقرر به تعهدات خود عمل کرده، بیان داشت: شرایط فروش به صرت متناسب با هر منطقه و استان در نظر گرفته شده است.

30 هزار خودرو به ناوگان تاکسیرانی کشور وارد می‌شود

سرایی نیا با بیان اینکه این گروه صنعتی تا سه ماه آینده 30 هزار دستگاه خودرو برای ناوگان تاکسیرانی وارد چرخه حمل و نقل کشور خواهد کرد، افزود: این میزان علاوه بر تعهدات پیشین گروه و مازاد بر 160 هزار خودروی قبلی است.

وی با بیان اینکه در حال حاضر ایران خودرو محصولات خود را در 68 نمونه وارد بازار می کند، ادامه داد: ازآن جا که در روشهای ارایه به تنوع و تفاوت استانها توجه داشته‌ایم، میزان فروش خودروها در استانها افزایش یافته است.

به گفته وی استان اصفهان در این زمینه از استانهای بسیار شاخص کشور محسوب می‌شود.