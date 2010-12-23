تایلند حریف ایران برای کسب عنوان هفتم شد

به گزارش خبرنگار مهر، با پایان یافتن دور مقدماتی سیزدهمین دوره مسابقات هندبال قهرمانی زنان آسیا آلماتی قزاقستان تیم ایران حریف خود را در مرحله دوم این رقابت‌ها شناخت. تیم ایران در گروه اول دور مقدماتی با تیم‌های کره شمالی، قزاقستان و چین همگروه بود که با قبول سه شکست در رده آخر گروه خود قرار گرفت.

شاگردان ناهید غارسی فردا برای کسب مقام هفتم و هشتم آسیا به مصاف تیم تایلند می‌روند. همچنین دو تیم ازبکستان و کره شمالی برای کسب عنوان پنجم و ششم روبروی یکدیگر قرار خواهند گرفت. امروز در چارچوب مرحله نیمه نهایی این رقابت‌ها دو تیم کره و ژاپن و دو تیم چین و قزاقستان به مصاف هم خواهند رفت.

سیزدهمین دروه مسابقات هندبال قهرمانی زنان آسیا تا چهارم دی‌ماه در آلماتی قزاقستان پیگیری می‌شود.