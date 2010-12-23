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۲ دی ۱۳۸۹، ۱۵:۴۰

جشنواره قرآنی جوان در گلستان برگزار می شود

جشنواره قرآنی جوان در گلستان برگزار می شود

گرگان - خبرگزاری مهر: مسئول دارلقرآن الکریم گلستان، از برگزاری جشنواره قرآنی جوان در این استان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، حسن دیدگاه بعدازظهر پجشنبه در نشست این اداره کل افزود: این طرح در قالب جشنواره‌ای در چهار رشته قرائت، حفظ کل، حفظ 15 جزء و تواشیح برگزار می‌شود.

وی اظهار داشت: این جشنواره به تفکیک گروه خواهران و برادران و در رده سنی 17 تا 29 سال اجرا می‌شود.

مسئول دارالقرآن الکریم سازمان تبلیغات اسلامی گلستان هدف از برگزاری جشنواره جوان را، نشر و ترویج فرهنگ حیاتبخش قرآن کریم در میان آحاد جامعه به‌ویژه قشر جوان، ایجاد شور قرآنی در زمینه لازم برای حضور جوانان در رقابتی سالم و ارزشمند عنوان کرد.

دیدگاه گفت: تشویق جوانان به منظور روی آوردن به تعلیم و تعلم قرآن و ایجاد فضای قرآنی در جامعه از دیگر اهداف جشنواره است.

وی افزود: جشنواره قرآنی جوان در یک مرحله به‌صورت استانی برگزار و از نفرات اول تا سوم هر رشته در مراسم اختتامیه تقدیر می‌شود.
 

کد مطلب 1216114

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