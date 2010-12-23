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۲ دی ۱۳۸۹، ۱۶:۳۹

علی دایی خبر داد:

دستیار ایویچ به کادر فنی پرسپولیس اضافه می‌شود/ دستیار ایرانی پیدا نشد!

دستیار ایویچ به کادر فنی پرسپولیس اضافه می‌شود/ دستیار ایرانی پیدا نشد!

سرمربی تیم فوتبال پرسپولیس از اضافه شدن " ژلکو میاچ" به کادر فنی این تیم در تعطیلات نیم فصل خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، علی دایی سرمربی تیم فوتبال پرسپولیس پس از پیروزی یک بر صفر عصر امروز پنجشنبه تیمش برابر سایپا البرز ضمن اعلام این خبر گفت: در تعطیلات نیم فصل " ژلکو میاچ" دستیار تومیسلاو ایویچ در تیم ملی فوتبال ایران در راه مسابقات جام جهانی 1998 به کادر فنی پرسپولیس اضافه خواهد شد.

علی دایی همچنین تاکید کرد: قصد دارشتیم یک مربی ایرانی را به کادر فنی تیم اضافه کنیم که با وجود تلاش هایی که کردیم دستیار ایرانی پیدا نشد و ناچار شدیم دستیار ایویچ در تیم ملی ایران را برای همکاری دعوت کنیم.

کد مطلب 1216115

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