به گزارش خبرنگار مهر، علی دایی سرمربی تیم فوتبال پرسپولیس پس از پیروزی یک بر صفر عصر امروز پنجشنبه تیمش برابر سایپا البرز ضمن اعلام این خبر گفت: در تعطیلات نیم فصل " ژلکو میاچ" دستیار تومیسلاو ایویچ در تیم ملی فوتبال ایران در راه مسابقات جام جهانی 1998 به کادر فنی پرسپولیس اضافه خواهد شد.

علی دایی همچنین تاکید کرد: قصد دارشتیم یک مربی ایرانی را به کادر فنی تیم اضافه کنیم که با وجود تلاش هایی که کردیم دستیار ایرانی پیدا نشد و ناچار شدیم دستیار ایویچ در تیم ملی ایران را برای همکاری دعوت کنیم.