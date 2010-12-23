شهرآورد اصفهان بازهم برنده نداشت/ کیش ایر قم از سد ارژن گذشت

به گزارش خبرنگار مهر، هفته هجدهم مسابقات فوتسال لیگ برتر باشگاه‌‎های کشور عصر امروز پنجشنبه با برگزاری دو بازی آغاز شد که طی آن تیم کیش ایر قم با نتیجه 5 بر 3 از سد لبنیات ارژن فارس گذشت و جدال دو تیم اصفهانی گیتی پسند و فولادماهان نیز با نتیجه تساوی 4 بر 4 به اتمام رسید.

در حساس ترین دیدار هفته هجدهم لیگ برتر فوتسال عصر امروز پنجشنبه تیم گیتی پسند اصفهان در سالن پیروزی این شهر به مصاف فولاد ماهان رفت و در حالیکه برای نزدیک شدن به صدر جدول به پیروزی در این بازی نیاز مبرم داشت به نتیجه تساوی 4 بر 4 رضایت داد.

برای تیم گیتی پسند در این بازی مسعود دانشور (2 گل)، کاریسون موره نو و محمدرضا زحمتکش گلزنی کردند و گل‌های تیم فولادماهان توسط جواد اصغری مقدم (2 گل)، حسین طیبی و علی اصغر حسن زاده به ثمر رسید.

دیدار رفت این دو تیم اصفهانی نیز با نتیجه تساوی 3 بر 3 به اتمام رسیده بود.

- هفته هجدهم مسابقات فوتسال لیگ برتر باشگاه‌های کشور فردا با برگزاری به شرح زیر خاتمه می یابد:

جمعه - 3/10/89

* علم و ادب سایپا مشهد - فیروز صفه اصفهان، ساعت 16، سالن شهیدبهشتی مشهد

* پرسپولیس تهران - شرکت ملی حفاری ایران، ساعت 16، سالن خورشید تهران

* دبیری تبریز - شهید منصوری قرچک، ساعت 16، سالن علوم پزشکی تبریز

- این هفته تیم‌های گسترش فولاد تبریز و آرش بتن قزوین استراحت خواهند داشت.

- جدول رده بندی لیگ برتر فوتسال به شرح زیر است:

1- شهید منصوری قرچک 33 امتیاز (16 بازی)

2- صنایع گیتی پسند اصفهان 31 امتیاز (17 بازی)

3- فولاد ماهان سپاهان 29 امتیاز (17 بازی)

4- گسترش فولاد تبریز 28 امتیاز (15 بازی)

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11- دبیری تبریز 18 امتیاز (16 بازی)

12- پرسپولیس تهران 14 امتیاز (16 بازی)