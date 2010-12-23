به گزارش خبرنگار مهر در قم، سردار مهدی توکلی قبل از ظهر پنج شنبه در اولین کنگره علمی پیشگیری اولیه از اعتیاد که در سالن الغدیر دانشگاه آزاد اسلامی واحد قم برگزار شد، با مقایسه وضعیت و رواج اعتیاد در جامعه قبل و بعد از انقلاب اسلامی بیان داشت: در سال 1353 با وجود جمعیت 30 میلیونی کشور حدود یک و نیم میلیون معتاد شناسامه دار در کشور وجود داشت ولی هم اکنون با جمعیت 70 میلیونی، یک میلیون و 200 هزار معتاد در کشور وجود دارد که وضعیت کنونی نسبت به قبل از انقلاب شرایط مناسب تری را داراست.



وی با بیان اینکه دو درصد جامعه درگیر بحث اعتیاد هستند، بیان داشت: 98 درصد افراد جامعه سالم هستند و به نوعی این افراد در معرض خطر اعتیاد به مواد مخدر قرار دارند و باید تلاش کرد از شیوع این امر خانمان سوز در جامعه جلوگیری کرد و بتوانیم همچون چراغ راهنما برای جامعه باشیم تا در آینده نیز شاهد گرایش جوانان جامعه به سمت اعتیاد نباشیم.



دبیر شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر قم با اشاره به اینکه توزیع کوپنی و علنی مواد مخدر در قبل از انقلاب سبب زیاد شدن حجم معتادان در کشور شده بود، اظهار داشت: بحث مبارزه با مواد مخدر سال‌های بسیاری است در کشورمان به عنوان معضلی مطرح است که در زمان قبل از انقلاب وضعیت اعتیاد در کشور بسیار بحرانی‌تر از وضعیت کنونی بوده است و هم اکنون کنترل قابل قبولی در این زمین صورت گرفته است.



رئیس اولین کنگره علمی پیشگیری اولیه از اعتیاد اضافه کرد: در زمان هشت سال دفاع مقدس اولین راهبرد قوی و موثری در زمینه پیشگیرهای اولیه در کشور در زمینه توزیع و مصرف مواد مخدر صورت گرفت و اثرات مفید و خوبی در جامعه برجای گذاشت که این راهبرد تا پایان جنگ ادامه داشت.



وی ادامه داد: بعد از پایان هشت سال دفاع مقدس برای پیشگیری جدی‌تر از شیوع اعتیاد در کشور بحث ستاد مبارزه با مواد مخدر در کشور بوجود آمد که در این زمینه سعی شد موضوع پیشگیری از اعتیاد جدی تر و فراگیر‌تر از گذشته انجام شود ولی بدلیل اینکه بعضی از افراد به اعتیاد نگاه دوگانه‌های داشتند و به افراد معتاد، همچون افراد بیمار و آسیب‌های اجتماعی نگاه می‌کردند که سبب ایجاد یک نگاه دو‌گانه به موضوع شد و در واقع یک مقدار آهنگ مبارزه با مواد مخدر در کشور را کندتر کرد.



سردار توکلی با اشاره به اینکه مهم‌ترین بخش در بحث مبارزه با مواد مخدر اصل پیشگیری از شیوع و فراگیر شدن اعتیاد در جامعه است، اضافه کرد: بعد از پایان جنگ تحمیلی ورود ترانزیت مواد مخدر به کشور نیز شدیدتر شده بود که سبب نگاه جدی تر به موضوع مبارزه به مواد مخدر در کشور شد و در نهایت همین امر منجر به ابلاغ سیاست کلان پیشگیری شد.



معاون شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر قم با اشاره به اینکه در چهار سال گذشته در رابطه با مواد مخدر در کشور کارهای بسیار مفیدی در زمینه‌های مختلف صورت گرفته است، گفت: مبارزه با مواد مخدر در دوران دولت نهم نیز بر اساس سیاست تعیین شده از جانب مقام معظم رهبری اجرایی شد که با موضوع‌های پیشگیری، کاهش تقاضا، درمان و کاهش آسیب اجتماعی بود.