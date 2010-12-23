قم نیازمند تدوین سند چشم انداز در زمینه عمران و آبادانی است

به گزارش خبرنگار مهر در قم، حجت الاسلام علی بنایی ظهر پنج‌شنبه در نخستین پیش نشست کنگره «قم آرمان شهر شیعی، بایدها و نبایدها» که در تالار اندیشه دانشگاه قم با حضور مسئولین استانی و اساتید حوزه و دانشگاه‌های کشور برگزار شد، تهیه سند چشم انداز عمران و آبادانی قم را یکی از الزامات رسیدن به یک آرمان شهری شیعی دانست و اظهار داشت: سند چشم انداز عمران و آبادانی قم به عنوان یک سند بالا دستی می‌تواند به توسعه، عمران و آبادانی اصولی شهر قم کمک کند.



وی تصریح کرد: این سند باید دارای الزاماتی برای دستگاه‌های مختلف شهری باشد تا معماری و ساخت و ساز شهری با همکاری شورای شهر و شهرداری بر اساس آن انجام گیرد، به این شکل وقتی ضوابط از شرایط کارشناسی برخوردار و قابل دفاع باشد می‌توان از آن پیروی کرد.



قم نیازمند یک تحول با نگاه ویژه به معماری اسلامی



بنایی در ادامه با توجه به جایگاه شهر قم به عنوان پایگاه تفکر شیعی و قرار گرفتن در کانون توجه در طول تاریخ و با اشاره به عقب ماندگی‌های آن در طول تاریخ گفت: با عنایت به فرموده مقام معظم رهبری جایگاه قم باید یک جایگاه بین المللی باشد و نگاه فراملی به قم بشود در صورتی که حال حاضر قم در شأن جایگاه آن نیست و قم باید متحول شود و به معماری اسلامی در این شهر نگاه ویژه‌ای صورت گیرد.



قم باید بیانگر مکتب شیعی باشد



وی با بیان این که در حال حاضر قم در یک مسیر توسعه و جهش بزرگ قرار گرفته است، بیان داشت: باید از این فرصت پیش آمده استفاده کرد و باید بیانات مقام معظم رهبری را در سر لوحه کار قرار داد و شهر قم به شهری که بیانگر مکتب شیعی با تمام الزاماتی که یک شیعه باید به آن پایند باشد تبدیل شود.



نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی دو جنبه نظری و قانونی را در طراحی شهر قم به عنوان آرمان شهر شیعی مورد توجه قرار داد و افزود: از لحاظ قانونی در برنامه پنجم توسعه سه شهر قم، مشهد و شیراز به عنوان پایگاه توریسم مذهبی و گردشگری مذهبی مطرح شده اند که اعتبارات خاصی برای سال 90 برای آنها مصوب شده است و ما باید برای بودجه سال 90 شهر قم فکر کنیم که توجه به چه زیرساخت هایی در بخش گردشگری قم باید در اولویت قرار گیرد.



وی ادامه داد: همچنین در سال 84 قانونی تحت عنوان حرمین شریفین برای دو شهر قم و مشهد به تصویب رسید که لازم است کسانی که برای آینده قم کار می‌کنند از مفاد آن قانون اطلاع داشته باشند.



نیروهای بومی کارآمد به کار گرفته شوند



بنایی همچنین استفاده از ظرفیت بومی را در بحث رسیدن به یک آرمان شهر مورد توجه قرار داد و ابراز داشت: باید در بحث معماری و شهرسازی و زیبا شناختی شهر از نیروهای بومی استان استفاده کنیم و به آنها بها و ارزش دهیم و از جوانان متعهد و کارآمد در این خصوص بهره ببریم.



قم نیازمند تاسیس یک پژوهشگاه شهرسازی ایرانی اسلامی است



وی بر ایجاد و تاسیس یک پژوهشگاه شهرسازی ایرانی اسلامی در شهر قم تأکید و تصریح کرد: در این پژوهشگاه باید بحث‌های آموزشی و پژوهشی معماری و شهرسازی دنبال شود و یک پایلوت برای امور معماری و شهرسازی قم باشد و چنانچه از سوی جهاد دانشگاهی قم طرح جامعه آن ارائه شود ما این کار را در مجلس دنبال خواهیم کرد تا بودجه‌ای برای آن در نظر گرفته شود.



مشارکت کارشناسان سایر شهرهای کشور جذب شود



نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی خواستار مشارکت جدی همه صاحبان فن در خصوص ارتقای معماری و شهرسازی قم شد و بیان داشت: باید در این خصوص اطلاع رسانی رسانه‌ای وسیعی صورت گیرد تا هرکسی دل در گرو انقلاب و آرمان های آن و شهر کریمه اهل بیت(ع) دارد در هر کجای کشور که باشد طرح‌ها، ایده‌ها و نظرات خود را مطرح نماید و این کار هم موجب اعتبار بخشی به جامعه مهندسین و نیروهای فکری کشور می‌شود و هم این که کار از یک عقبه کارشناسی بالاتری برخوردار خواهد شد.



روند توسعه شهر قم باید تقویت شود



وی با تأکید بر این که امروز شهر قم به یک کارگاه عمرانی بزرگ تبدیل شده است، اظهار داشت: این روند باید تقویت شود و این مسیر توسعه و پیشرفت نیز باید به مردم شهر قم القا شود، اراده‌ها جذب و یک نقطه امید برای همشهریان تلقی شود.



استفاده از ایده های سایر شهرهای مذهبی جهان



بنایی استفاده از نظرات و ایده های سایر شهرهای مذهبی، اسلامی و شیعی جهان را در این راه مهم خواند و گفت: باید از ایده های آنها نیز استفاده شود و یک کار پژوهشی به منظور مقایسه شهر قم و سایر شهرهای مذهبی صورت گیرد.



وی بر لزوم تعامل با سایر دستگاه‌ها و دانشگاه‌ها در سطح کشور تأکید کرد و اظهار داشت: مسئله شهر قم به همه ربط پیدا می کند و همه دوست دارند تا برای شهر کریمه اهل بیت(ع) کار کنند و اگر این ایده های مطرح، جمع آوری و نهایی شوند ما شاهد تکامل و ترقی شهر قم خواهیم بود و روزی را خواهیم دید که قم به شاخص‌های یک آرمان شهر شیعی دست پیدا کرده است و در این بین از تجربه گذشتگان و بزگان بحث معماری همچون اساتیدی مثل شیخ بهایی نباید غافل شد.



بنایی در پایان از تلاش‌های دکتر لاریجانی، رئیس مجلس شورای اسلامی به دلیل توجه ویژه به قم و همچنین نگاه ملی استاندار قم به این شهر تشکر کرد و این عوامل را موجب پیشرفت و ترقی قم دانست.