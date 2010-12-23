روسیه، آلمان و ناتو از تصویب استارت جدید در آمریکا استقبال کردند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، "دیمیتری مدودف" رئیس جمهوری روسیه از تصویب پیمان استارت جدید در سنای آمریکا استقبال و خشنودی خود را از این رویداد اعلام کرد.

"ناتالیا تیماکوا" سخنگوی مدودف با بیان این مطلب خاطرنشان کرد که مدودف همچنین امیدوار است پارلمان روسیه نیز با تصویب این پیمان راه را برای اجرایی شدن آن هموار کند.

مسکو در عین حال تصویب این پیمان در سنای آمریکا را نشانه ای برای بهبود هر چه بیشتر روابط دو کشور ارزیابی کرده است. بنا بر گزارش رسانه های روسیه، پارلمان این کشور به زودی کار رای گیری درباره پیمان استارت جدید را آغاز می کند.

از سوی دیگر "آنجلا مرکل" صدراعظم آلمان با استقبال از اقدام سنای آمریکا، این تصمیم را به اوباما تبریک گفت. وی تاکید کرد که با این کار بزرگترین مانع بر سر راه بهبود روابط واشنگتن-مسکو برداشته شده است.

"گیدو وستروله" وزیر امور خارجه آلمان نیز گفت که به این ترتیب باید قرن حاضر را "قرن خلع سلاح هسته ای" نامید. به اعتقاد وی تصویب استارت جدید، گام بلندی برای تلاشهای صورت گرفته جهت عاری سازی جهان از سلاحهای هسته ای است.

همچنین سازمان پیمان آتلانتیک شمالی (ناتو) از تصویب استارت جدید در آمریکا به عنوان اقدام مهمی برای ایجاد امنیت در بین کشورهای عضو این پیمان یاد کرد. "آندرس فوگ راسموسن" دبیرکل ناتو با اعلام این مطلب ایجاد سپر دفاع موشکی ناتو با مشارکت روسیه را نیز در همین راستا دانست.