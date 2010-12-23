13 هزار واقعه ولادت در استان زنجان ثبت شد

به گزارش خبرنگار مهر در زنجان، سید یعقوب حسینی ظهر پنج شنبه در جمع خبرنگاران افزود: آمار وفات نیز در استان طی این مدت برابر با سه هزار و 792 مورد بوده است.

وی با اشاره به ثبت 11 هزار و 940 واقعه ازدواج در استان طی 9 ماه اول سالجاری، تصریح کرد: این رقم نسبت به مدت مشابه سال گذشته 5/1 درصد کاهش داشته است که احتمال می رود ایام محرم و صفر این واقعه را تحت تأثیر قرار داده باشد.

حسینی از کاهش1.1 درصدی آمار طلاق در سالجاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته خبر داد و افزود: در سالجاری تاکنون یک هزار و 144 واقعه طلاق به ثبت رسیده است که کاهش این رقم می تواند در پی فرهنگ سازی های صورت گرفته از سوی ارگان های مختلف باشد.

مدیرکل ثبت احوال استان زنجان افزود: همچنین بر اساس آمارهای موجود، از هر 10 ازدواج در استان، یک مورد منجر به طلاق می شود.

حسینی در ادامه از صدور کارت شناسایی ملی هوشمند تا پایان سال 90 خبر داد و گفت: صدور کارت ملی هوشمند یکی از آیتم‌های مورد توجه در هفته ثبت احوال است که در حال حاضر این طرح در دست پیگیری است و با تأمین زیرساختهای اولیه، تا پایان سال آینده اجرا خواهد شد.

وی با بیان اینکه در حال حاضر 800 هزار نفر در استان واجد شرایط دریافت کارت شناسایی ملی هوشمند هستند، ادامه داد: با توجه به اینکه صدور هر کارت شناسایی هوشمند 90 هزار ریال هزینه دارد، صدور کارت برای کلیه افراد واجد شرایط نیازمند تأمین اعتباری برابر با 72 میلیارد ریال است.

مدیرکل ثبت احوال استان زنجان گفت: کارت ملی هوشمند را مطمئن‌ترین ابزار اطلاعاتی و شناسایی افراد عنوان کرد و افزود: این کارت از قابلیتهای بسیار زیادی شامل شناسایی با اثر انگشت فرد، برخورداری از تراشه‌های الکترونیکی جهت حفظ حجم زیادی از اطلاعات و عدم نیاز به تغذیه و بارگذاری توسط سیستم‌های مختلف در زمان استفاده برخوردار بوده و به طور کلی کارتی چند منظوره برای کاربردهای متعدد در صورت نیاز افراد است.