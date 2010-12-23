13 هزار واقعه ولادت در استان زنجان ثبت شد

به گزارش خبرنگار مهر در زنجان، سید یعقوب حسینی ظهر پنج شنبه در جمع خبرنگاران افزود: آمار وفات نیز در استان طی این مدت برابر با سه هزار و 792 مورد بوده است.
وی با اشاره به ثبت 11 هزار و 940 واقعه ازدواج در استان طی 9 ماه اول سالجاری، تصریح کرد: این رقم نسبت به مدت مشابه سال گذشته 5/1 درصد کاهش داشته است که احتمال می رود ایام محرم و صفر این واقعه را تحت تأثیر قرار داده باشد.
حسینی از کاهش1.1 درصدی آمار طلاق در سالجاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته خبر داد و افزود: در سالجاری تاکنون یک هزار و 144 واقعه طلاق به ثبت رسیده است که کاهش این رقم می تواند در پی فرهنگ سازی های صورت گرفته از سوی ارگان های مختلف باشد.
مدیرکل ثبت احوال استان زنجان افزود: همچنین بر اساس آمارهای موجود، از هر 10 ازدواج در استان، یک مورد منجر به طلاق می شود.
حسینی در ادامه از صدور کارت شناسایی ملی هوشمند تا پایان سال 90 خبر داد و گفت: صدور کارت ملی هوشمند یکی از آیتمهای مورد توجه در هفته ثبت احوال است که در حال حاضر این طرح در دست پیگیری است و با تأمین زیرساختهای اولیه، تا پایان سال آینده اجرا خواهد شد.
نظر شما