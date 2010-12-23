مشعلهای گاز عسلویه خاموش می شوند

به گزارش خبرنگار مهر در عسلویه، موسی سوری بعد از ظهر پنجشنبه در همایش دو روزه مدیران کل محیط زیست کشور در عسلویه اظهار داشت: منطقه ویژه پارس جنوبی آماده سرمایه گذاری جدی و اساسی و انعقاد قراردادها و تفاهمنامه های اجرایی در بخش محیط زیست است.
وی اظهار داشت: توسعه پایدار و دانایی محور به عنوان الزام راهبردی با ویژگیهای مشخص در دستورکار سازمان منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس قرار گرفته و اولین ویژگی آن هم بحث پایداری توسعه ای است که اولین بعد آن حفظ محیط زیست است.
مدیر عامل سازمان منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس با بیان اینکه عسلویه ازجمله نیازهای استان بوشهر در بخش محیط زیست است، اضافه کرد: وزارت نفت متعهد به طراحی و ایجاد هشت هزار هکتار فضای سبز در پارس شمالی و جنوبی است که با برنامه ریزی انجام شده در تلاش برای تحقق این هدف هستیم.
سوری با بیان اینکه ماموریت مهم وزارت نفت افزایش برداشت از مخازن مشترک است، گفت: اگر ضریب برداشت مخازن یک درصد افزایش یابد، 1.5 بشکه به درآمد ملی اضافه میشود.
وی با بیان اینکه اکنون با 24 درصد ضریب برداشت مخازن تامین میکنیم و جایگاه دوم نفت و گاز دنیا را داریم، اضافه کرد: سیاست افزایش برداشت از مخازن مشترک توان و توسعه نظام و دانش پیمانکاری در حوزه نفت و گاز به مراتب افزایش می یابد و این خطه به عنوان سکوی خیزیش علمی و فناوری جمهوری اسلامی خواهد بود.
مدیرعامل سازمان منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس، سهم ایران از خام فروشی در میدان مشترک پارس جنوبی را پنج هزار میلیارد دلار عنوان کرد و افزود: وجود 14 هزار میلیارد متر مکعب گاز و 18 میلیارد بشکه میعانات گازی بخشی از توانمندیهای صنایع نفت و گاز در پارس جنوبی است.
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