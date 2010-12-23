800 میلیارد تومان زمین در فارس بازپس گیری شد

به گزارش خبرنگار مهر در شیراز، روح الله احمدزاده ظهر پنجشنبه در جریان سفر به منطقه ارژن و در دیدار با مردم یکی از روستاهای این منطقه بیان کرد: با چنین رقمهایی می توان تحولات بزرگ عمرانی در فارس ایجاد کرد.

وی در ادامه سخنان خود با اشاره به سیاستهای دولت برای حل مشکلات مردم نیز بیان کرد: سیاست دولت این است که وقت بیشتری برای حل مشکلات مردم اختصاص دهد که در استان نیز تمامی مدیران را مکلف کرده ایم که با حضور در شهرستانها مشکلات مردم را بررسی کنند.

استاندار فارس با اشاره به مسائل و مشکلات بخش ارژن نیز بیان کرد کرد: ارژن در بخشهایی نظیر گاز و راه های مواصلاتی با مسائلی مواجه است که باید هرچه سریعتر برطرف شود.