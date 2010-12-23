9 دی ماه پیوند دینی رهبری و امت است

به گزارش خبرنگار مهر در زنجان، حجت الاسلام علی دشتکی ظهر پنج شنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به اینکه در نهم دی ماه سال 88 جبهه کفر به رهبری همه ظالمان و ستمگران و جبهه حق به رهبری مقام معظم رهبری در مقابل هم قرار گرفتند، افزود: با روشنگریهای مقام معظم رهبری و ایجاد بصیرت در بین جبهه حق و کفر پشتوانه دشمن و جبهه کفر خالی شد و 9 دیماه 88 پیوند دینی امامت، رهبری و امت است.

وی ادامه داد: در نهم دیماه 88، مدیریت دینی خودش را اثبات کرد و نقش گروههای مختلف و به ویژه علما، روحانیون و مبلغین و خواص در روشنگری جبهه باطل بسیار مؤثر بود.

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان زنجان خاطرنشان کرد: حضور ملت و پشتیبانی از مسئولان موجب شد تا حماسه عظیم 9 دی ماه بوجود آید.

حجت الاسلام دشتکی، خاطرنشان کرد: دشمن در فتنه سال گذشته با تمام ابراز رسانه ای تلاش کرد تا اهداف خود را تحمیل کند که با هوشیاری مردم و روشنگری مقام معظم رهبری و حماسه بزرگ 9 دی ماه بار دیگر دشمنان این مرز و بوم به شکستی خفت بار دچار شدند و این حماسه بزرگ به درس بزرگی برای آیندگان این مرزو بوم بدل شد.

وی گفت: در عصر ما حضرت امام (ره) با تأسی به قیام حضرت سید الشهداء (ع) جبهه حق را شکل داد و در عاشورای سال 41 و 42 علیه جبهه کفر قیام کرد و در نهایت جبهه حق به رهبری حضرت امام خمینی(ره) در بهمن ماه 57 به پیروزی رسید.

حجت الاسلام دشتکی با بیان اینکه جبهه کفر همیشه به زعم باطل خود تصور می کند که می تواند جبهه حق را از بین ببرد، اظهار داشت: امام (ره) بر اساس اهداف والای عاشورا و ارزشهای دینی جبهه حق را احیاء کرد و دشمن در همان اوایل تصور می‌کرد که جبهه حق دوام چندانی نخواهد داشت و از بین می رود و این در حالی بود که روز به روز نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران برای مردم روشنگری نمود و نتیجه این روشنگری ها موجب تقویت جبهه حق شد.

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان زنجان یادآورشد: دشمن به راه های مختلف از جمله جنگ تحمیلی و تهاجم فرهنگی تلاشهای زیادی کرد تا جبهه حق را از بین ببرد.

حجت الاسلام دشتکی با بیان اینکه در طول انقلاب اسلامی دشمن روی افراد خاص جامعه کار می کرد، تصریح کرد: در برخی موارد دشمن برخی از خواص را اجیر می کرد و حقانیت نظام اسلامی و جبهه حق موجب می شد تا در فرازهایی خیانت های این افراد برای مردم روشن شود.

وی با بیان اینکه در زمان ارتحال حضرت امام (ره) دشمن تلاش کرد تا بین مسئولان نظام اختلاف بیندازد، اظهار داشت: ولایت فقیه، قوام و دوام انقلاب است و دشمن بعد از رحلت حضرت امام (ره) تلاشهای وافری انجام داد تا با ایجاد اختلاف بین مسئولان از تداوم انقلاب اسلامی بکاهد اما با انتخاب اصلح نمایندگان مردم در مجلس خبرگان رهبری، مقام معظم رهبری سکاندار کشتی حق شد و روز به روز هم بر اقتدار نظام جمهوری اسلامی ایران و جبهه حق در جهان افزوده شد تا جایی که جبهه کفر احساس کرد که انقلاب اسلامی دنیا را دو قطبی می کند که در یک قطب استکبار و در قطب دیگر جبهه حق قرار می گیرد.

مدیر کل تبلیغات اسلامی استان زنجان گفت: بعد از اینکه جبهه باطل به این مسئله پی برد ترفندهایشان را در شکلی دیگر نشان دادند و تلاش نمودند تا با اختلاف بین مسئولین و مردم، علما، احکام دینی و آیات الهی و اختلافات سیاسی و با ایجاد شبهات مختلف به اهداف خود برسند.

حجت الاسلام دشتکی تأکید کرد: یکی از ترفندهای مهم دشمن در طول تاریخ ایجاد شبهه بوده است و در انتخابات سال گذشته دشمن با ایجاد شبهه تلاش زیادی کرد تا به اهداف خود برسد و این درحالی بود که با هوشیاری و آگاهی و بصیرتی که مردم از خود نشان دادند بر دشمن ثابت شد بصیرت و اگاهی مردم ایران و ملتهای آزاده دنیا روز به روز در حال گسترش است.

وی یادآور شد: در انتخابات سال گذشته گروهی از افراد وارد میدان شدند و سر و صدایی به راه انداختند غافل از اینکه در طول 32 سال عمر انقلاب هیچ کس نتوانسته خللی بر این انقلاب وارد کند زیرا در رأس این انقلاب ولایت فقیه قرار دارد و دشمن از این موضوع غفلت کرد.

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان زنجان، حمایت ملت ایران از نظام اسلامی یک حمایت صرف سیاسی نیست و این حمایت یک حمایت همراه با اعتقادات قلبی و تکلیف است و وقتی مردم از نظام و رهبری حمایت می کنند احساس می کنند به تکلیف شان عمل کرده اند و با روشنگریهای مقام معظم رهبری عقبه دشمن در این فتنه خالی شد و سنگر جبهه حق استحکام بیشتری به خود گرفت.

حجت الاسلام دشتکی افزود: بعد از خلقت بشر و جهان هستی برخی از مخلوقات خداوند تبارک و تعالی در مقابل خلقت انسان صف آرایی کردند و از اطاعت خدا سرپیچی نمودند که از همان روز دو جبهه کفر و توحید شکل گرفت که از جبهه توحید به اسامی مختلف از جمله جبهه اسلام و حق تعبیر می شود و این دو جبهه از اول خلقت تاکنون در مقابل هم صف آرایی کرده اند.

حجت الاسلام دشتکی یادآور شد: در زمان پیامبر اکرم (ص) جبهه توحید و حق با محوریت پیامبر اکرم (ص) در مقابل جبهه کفر خود را نشان داد و بعد از رحلت پیامبر اکرم (ص) این دو جبهه خود را در شکل غدیر و نفاق بروز دادند و در روزگاری هم جبهه کفر خود را در قالب معاویه و یزید در مقابل حضرت علی (ع) ، امام حسن (ع) و امام حسین (ع) نشان داد.