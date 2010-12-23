شکست سپاهان برابر فولاد و پیروزی شاهین و راه آهن در پایان نیمه اول

به گزارش خبرنگار مهر، در ادامه رقابتهای هفته بیستم دهمین دوره رقابتهای لیگ برتر از ساعت 15 امروز هفت دیدار به طور همزمان در ورزشگاه های مختلف آغاز شد که در پایان نیمه اول نتایج زیر رقم خورد:

* سپاهان اصفهان صفر - فولاد خوزستان یک

- گل: رضا نوروزی دقیقه 45

* نفت تهران صفر- استیل آذین تهران صفر

* صنعت نفت آبادان صفر- راه آهن شهرری یک

- گل: ایمان رزاقی راد دقیقه 40

* صبای قم صفر - شاهین بوشهر یک

- گل: منصور تنهایی دقیقه 42

* مس کرمان صفر- ملوان بندرانزلی صفر

* پیکان قزوین 2- پاس همدان یک

- گلها : مرتضی عزیزمحمدی دقیقه 10 برای پاس و علی قربانی دقیقه 35 و جهانگیر عسگری دقیقه 45 برای پیکان

* تراکتورسازی تبریز صفر- شهرداری تبریز صفر