مسئولین برای مقابله با پیشروی بیابان در فارس همکاری کنند

به گزارش خبرگزاری مهر از شیراز، علی جواهری با اشاره به وقوع خشکسالی طی مدت اخیر در استان فارس، افزود: استمرار خشکسالی و افزایش شدت وقوع آن در سالهای اخیر وضعیت نامطلوبی را برعرصه های منابع طبیعی این استان به وجود آورده است.

وی ادامه داد: تشدید بروز پدیده بیابان زدایی و روند توسعه آن باید به طور خاص مورد توجه مسئولین قرار گیرد و برای مقابله با آن همکاری کنند.

معاون فنی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری فارس اظهار داشت: اثرات نامطلوب و زیانبار این عارضه در صورت عدم اقدامات مفید و موثر که لازمه آن عزم جدی مسئولان است توسط نسل حاضر قابل رویت است.

وی تصریح کرد: اداره کل منابع طبیعی استان فارس به منظور اعمال مدیریت بر عرصه های بیابانی و عرصه های در شرف بیابانی شدن طرحهای خاصی را در دست اجرا دارد که از آن جمله می توان به تعداد 17 طرح مطالعاتی شامل 14 طرح مدیرت مناطق بیابانی، دو طرح مدیریت جنگلهای در دست کاشت و یک طرح کانون بحرانی فرسایش بادی اشاره کرد.

جواهری ادامه داد: طرحهای مذکور در سطح 736 هزار هکتار از اراضی بیابانی در شهرستانهای لار، لامرد، زرین دشت، فراشبند، خنج، نی ریز، آباده و مهر اجرا می شود که اجرای این طرحها مستلزم تامین اعتبارات مورد نیاز است.

معاون فنی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری فارس افزود: هرچند اجرای طرحهای مشارکتی بیابان زدایی با همکاری مردم و تروییج آموزش به ساکنین و بهره برداران این عرصه ها گامی مفید در راستای مقابله با پدیده بیابان است اما ضرورت اختصاص اعتبارات مورد نیاز در این خصوص اجتناب ناپذیر است.