رشد 60 درصدی مبتلایان به اختلالات روانی در استان تهران

به گزارش خبرنگار مهر،‌ دکتر احمد علی نوربالا روز پنج شنبه در همایش یک روزه سلامت روان و رسانه‌ در تالار بیمارستان مرکز طبی کودکان به اختلالات روانپزشکی و پیامدهای اجتماعی آن در جوامع اشاره کرد و گفت: اختلالات روانی در همه کشورها و جوامع و تمام سنین و در هر دو جنس دیده می‌شوند و افراد را در جوامع شهری و روستایی و در گروههای فقیر و غنی درگیر می‌کند.

وی افزود: در ایران بر اساس مطالعه کشوری سلامت روان که در سال 78 انجام شد حدود 21 درصد افراد دچار علائم و نشانه ‌های روانی بودند و متاهلان نسبت به افراد مجرد وضع بدتری داشتند.

به گفته نوربالا، در مطالعه ای که در سال 80 انجام شد 10/17 درصد از مردم ایران از اختلالات روانی رنج می‌بردند که این آمار در استان تهران حدود 14 درصد بود.

وی با عنوان این مطلب که قرار بود این مطالعه هر پنج سال یک بار انجام شود اما به علت عدم همکاری وزارت بهداشت این مطالعه برای بار دوم در سال 87 انجام شد، افزود: در سال 87 تعداد مبتلایان به اختلالات روانی در استان تهران حدود 34 درصد بود که نشان دهنده رشد 60 درصدی مبتلایان به این اختلالات در طی 9 سال بود.

این استاد روانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران درباره عوامل تاثیرگذار بر سلامت روان گفت: در این زمینه عوامل ژنتیک 15 درصد‌ و عوامل اجتماعی 50 درصد نقش دارند.

وی ادامه داد: اختلالات روانی‌ 31 درصد سالهای زندگی با معلولیت را تشکیل می‌دهد اما بودجه‌های سلامت روان اکثر کشورها کمتر از یک درصد هزینه‌های کلی سلامت را تشکیل می‌دهد.

نوربالا با عنوان این مطلب که شرایط کماکان در مورد سلامت روانی‌ نامطلوب پیش بینی می شود، گفت: در سال 2030 میلادی نسبت به سال 2000 میلادی بار افسردگی از رتبه چهار به 2‌، حوادث رانندگی در جاده‌ها از رتبه هشت به چهار و خشونت از رتبه 15 به 13ارتقاء می‌یابد.

این استاد روان پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران افزود: در حال حاضر تقریبا میانگین افسردگی در ایران از منطقه مدیترانه شرقی بیشتر است و در زمینه آمار اعتیاد نیز ایران پیشتاز است.

نوربالا با بیان اینکه انگ زدایی از بیماران روانی از مبتلایان به ایدز کمتر است، اظهارکرد: اهمیت اختلالات روانی مغفول واقع شده است، این در حالیست که براساس پژوهشهای انجام شده ایرانیها افرادی نگران‌، غمگین،‌ قانون گریز و غیرقابل پیش بینی هستند و همه این عوامل خطر بروز اختلالات روانی را افزایش می‌دهد.