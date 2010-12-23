خدمات با روشهای نوین در ثبت احوال فارس افزایش می یابد

به گزارش خبرنگار مهر از شیراز، محسن نعمتی پیش از ظهر پنجشنبه در گفتگو با خبرنگاران با اشاره به فرا رسیدن سوم دیماه روز ملی ثبت احوال و آغاز این هفته اظهار داشت: اداره کل ثبت احوال استان فارس اجرای طرحهای خود از جمله صدور شناسنامه های جدید رایانه ای، صدور کارت ملی هوشمند، تشکیل گنجینه اسناد هویتی، ایجاد بایگانی الکترونیکی اسناد هویتی، ایجاد دفاتر پیشخوان و ارایه خدمات الکترونیک، روند خدمات رسانی به مردم را شدت می بخشد.

وی در ادامه برنامه های در دست اجرای این اداره کل را زمینه ساز تحقق و اهداف سازمانی از جمله اثر بخشی و تحول گرایی دانست و تصریح کرد: در این راستا برای آماده سازی زیرساختهای دولت الکترونیک، ایجاد پایگاه جامع اطلاعات شناسایی ایرانیان و آمار تحولات جمعیت و مهاجرت تحول اساسی درون سازمانی را در اولویت کاری خود قرار داده ایم.

مدیر کل ثبت احوال استان فارس با اشاره به عناوین هفته ثبت احوال و برنامه های این اداره کل گفت: اهداف این سازمان از یک سو زمینه ساز مناسب برون سازمانی برای موفقیت طرحهای موثر است و از سوی دیگر احیا کننده انگیزه مضاعف کارکنان است.

نعمتی در خصوص عناوین هفته ثبت احوال اظهار داشت: چهارم دی ماه ثبت احوال و اتقان اسناد هویتی، روز پنجم دی ماه ثبت احوال و کارت ملی هوشمند، ششم دی ثبت احوال و تولید و انتشار آمار جمعیتی، هفتم دی ثبت احوال و دولت الکترونیک، هشتم دی ماه ثبت احوال و واگذاری امور تصدی گیری و نهم دی ماه روز ثبت احوال و نظام جامع شناسایی ایرانیان نامگذاری شده است.