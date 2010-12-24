وی در گفتگو با خبرنگار مهر در این‌باره گفت: جرقه نگارش داستان "خودکشی نهنگ‌ها" یکسال و نیم پیش در ذهن من خورد و از آن زمان مشغول نگارش این کتاب هستم.

این نویسنده با اشاره به اینکه این کتاب دارای موضوعی اجتماعی است افزود: این رمان حال و هوای رمانهای معمولی را ندارد بلکه در یک فضای خاص ساختارشکنی خواهد کرد و موضوع داستان را در یک فضای متفاوت بیان می‌کند.

وی ادامه داد: هنوز راجع به انتهای این داستان صحبت کردن برایم سخت است و می‌خواهم انتهای آن را خود داستان بیان کند نه اینکه با تصور قبلی به سراغ آن بروم.

فلاح درباره به پایان رسیدن این کتاب اینچنین توضیح داد: تلاشم این است که تا پایان سال یعنی بعد از دو سال این رمان را به انتها برسانم و برای سال آینده به دست ناشر بسپارم.

وی با اشاره به اینکه چند مجموعه داستان تمام شده دارم اما برای سپردن آنها به دست ناشر نیاز به زمان دیگری دارم بیان کرد: یکی از این رمانها "دوشنبه‌های برلین" است که فعلا بر روی میز کارم قرار دارد.

نویسنده مجموعه داستان "کریسمس مبارک ماریا" نیز درباره این مجموعه که به تازگی وارد بازار نشر شده گفت: این کتاب شامل 16 داستان کوتاه است و مضمون اکثر آنها راجع به آدمهایی است که عملا به آخر خط رسیده‌اند و بازنده حساب می‌شوند و یا آدمهایی که اسیر نوعی روزمرگی و تقدیری محتوم شده‌اند.

کتاب "کریسمس مبارک ماریا" با شمارگان 1100 نسخه در 120 صفحه منتشر شده است.