استان بوشهر نیازمند پژوهشگاه محیط زیست دریایی است

به گزارش خبرنگار مهر در عسلویه، محمدحسین جهانبخش بعد از ظهر پنجشنبه در همایش دو روزه مدیران کل محیط زیست کشور در عسلویه با اشاره به ظرفیتهای توسعه ‌ای استان بوشهر در بخشهای مختلف افزود: توسعه پایدار در کنار توسعه متوازن شکل می‌ گیرد و یکی از عواملی که می ‌تواند به توسعه پایدار کمک کند، آموزش است .

وی با بیان اینکه فرهنگ محیط زیست را باید در جامعه نهادینه کنیم، گفت: تاسیس و راه‌ اندازی پژوهشگاه محیط زیست دریایی و احداث و راه ‌اندازی مرکز تحقیقات در این بخش ضروری است .

جهانبخش یادآور شد: پارس جنوبی به عنوان یکی از دستاوردهای مهم نظام جمهوری اسلامی در طول 13سال گذشته است که حدود 72هزار میلیارد تومان در این منطقه سرمایه گذاری شده و در برنامه پنجم توسعه نیز این میزان به 100هزار میلیارد تومان افزایش می یابد که 21 هزار میلیارد تومان آن امسال اختصاص یافته است .

استاندار بوشهر گفت: توسعه پایدار با مفهوم فراگیر و زیر مجموعه قراردادن چهار رکن اصلی زیست محیطی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی می تواند به شکل هدفمند و جهت دار صورت پذیرد و آنچه که در موضوع محیط زیست می تواند به عنوان امر بنیادی مورد توجه قرار گیرد مقوله آموزش و فرهنگ سازی عمومی آن است .

مدیر کل حفاظت محیط زیست استان بوشهر نیز گفت: با توجه به اینکه در استان بوشهر هفت منطقه حفاظت شده با ویژگیهای خاص وجود دارد که بنا به تاکیدات استانداری باید در کنار این مناطق از قابلیتهای گردشگری استان نیز استفاده شود .