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۲ دی ۱۳۸۹، ۱۷:۳۲

همراهی در اجرای طرح هدفمندسازی یارانه ها یک ضرورت است

همراهی در اجرای طرح هدفمندسازی یارانه ها یک ضرورت است

کرمانشاه - خبرگزاری مهر: سرپرست سازمان صنایع و معادن استان کرمانشاه گفت: همراهی در اجرای طرح هدفمندسازی یارانه ها یک ضرورت است و این سازمان آمادگی ارائه خدمات و پشتیبانی از واحدهای صنعتی و معدنی را دارد.

به گزارش خبرنگار مهر در کرمانشاه، محسن رستمی بعداز ظهر پنج شنبه در جلسه ای با حضور مدیران واحدهای صنعتی در سازمان صنایع و معادن استان برگزار شد،اظهار داشت: برای رفع مشکلات واحدهای صنعتی در زمان اجرای طرح هدفمندسازی یارانه ها، مدیران و کارشناسان این سازمان آماده ارائه راهنمایی و معرفی جهت دریافت تسهیلات و تامین نقدینگی مورد نیاز واحدهای تولیدی استان هستند.

وی در ادامه تصریح کرد: بسته حمایتی وزارت صنایع و معادن در اجرای طرح هدفمندکردن یارانه ها در دو بخش حمایتهای کوتاه مدت و بلندمدت پیش بینی شده و امیدواریم با بهره مندی حداکثری از این حمایتها، شاهد اجرای هرچه بهتر این طرح باشیم.

در ادامه رئیس اداره نظارت و بهره وری سازمان صنایع و معادن استان به معرفی بسته حمایتی وزارت صنایع و معادن و مراحل پرداخت تسهیلات به واحدهای تاثیرپذیر در این طرح پرداخت.

این جلسه با حضور مدیران کارخانجات آرد، لبنیات، نان، کشتارگاه ها و واحدهای صنعتی مهم استان تشکیل شد.

کد مطلب 1216146

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