همراهی در اجرای طرح هدفمندسازی یارانه ها یک ضرورت است

به گزارش خبرنگار مهر در کرمانشاه، محسن رستمی بعداز ظهر پنج شنبه در جلسه ای با حضور مدیران واحدهای صنعتی در سازمان صنایع و معادن استان برگزار شد،اظهار داشت: برای رفع مشکلات واحدهای صنعتی در زمان اجرای طرح هدفمندسازی یارانه ها، مدیران و کارشناسان این سازمان آماده ارائه راهنمایی و معرفی جهت دریافت تسهیلات و تامین نقدینگی مورد نیاز واحدهای تولیدی استان هستند.

وی در ادامه تصریح کرد: بسته حمایتی وزارت صنایع و معادن در اجرای طرح هدفمندکردن یارانه ها در دو بخش حمایتهای کوتاه مدت و بلندمدت پیش بینی شده و امیدواریم با بهره مندی حداکثری از این حمایتها، شاهد اجرای هرچه بهتر این طرح باشیم.

در ادامه رئیس اداره نظارت و بهره وری سازمان صنایع و معادن استان به معرفی بسته حمایتی وزارت صنایع و معادن و مراحل پرداخت تسهیلات به واحدهای تاثیرپذیر در این طرح پرداخت.

این جلسه با حضور مدیران کارخانجات آرد، لبنیات، نان، کشتارگاه ها و واحدهای صنعتی مهم استان تشکیل شد.